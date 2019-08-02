Суперпродукты для женщин: что есть чтобы сохранить красоту и молодость

В принципе, большинство из этих продуктов часто присутствует на наших столах, однако, не настолько часто, как это необходимо для того, чтобы поддерживать себя в идеальной форме. О том, на что следует обратить особое внимание, расскажет Joinfo.ua.

Мясо кролика

Для приготовления различных блюд, в том числе и гриля, мы обычно используем курятину, свинину, говядину, но совершенно забываем о крольчатине. В супермаркетах она встречается редко, зато ее можно купить на рынке. В мясе кроля содержится большое количество белка практически при полном отсутствии жира и холестерина. Кроме того, в нем присутствуют витамины РР, В6 и В12, фосфор, железо, калий, фтор. Усваивается этот продукт легко, ввиду чего считается диетическим.

Красная смородина

Летом она встречается повсеместно: в магазинах, на рынке, дачных участках. Почему-то эта ягода не пользуется столь большим спросом, как клубника, хотя витаминов в ней гораздо больше. Это Р, А, калий и аскорбиновая кислота. Пектины, входящие в состав этого продукта, способствуют выведению токсинов из организма. Как вы понимаете, это чудодейственным образом сказывается на состоянии кожи.

Если вы хотите, чтобы ваши волосы стали здоровыми и шелковистыми, включите ягоду в свой рацион. Она, к слову, нормализует работу сердечнососудистой системы, предотвращает тромбы, выводит из организма лишнюю жидкость, избавляя от отеков.

Черешня

Витаминов в этой летней ягоде – хоть отбавляй. Богатый их набор (А, В1, В2, РР) дополняется такими полезными веществами, как кальций, фтор, магний, йод, фосфор, железо и медь. Специалисты по здоровому питанию рекомендуют есть черешню вместе с вишней, соединив в пропорции 1:1. В таком случае полезные элементы будут усваиваться полностью. Ягоды улучшают состояние кожи, а кроме того, нормализуют работу ЖКТ, способствуя похудению. Они также хороши для профилактики различных заболеваний, в том числе – ревматизма и гипертонии.

Чеснок

Если вы страдаете отсутствием аппетита, то употребляйте чеснок. Он, к тому же, укрепляет именную систему, так как в нем присутствуют вещества, обладающие бактерицидным и противогрибковым эффектом. Любителям животных чеснок просто необходим, ввиду того, что он выгоняет паразитов из организма. С наступлением холодного время года включайте чеснок в рацион не менее двух раз в неделю, чтобы защитить себя от простуд.

Брокколи

Этот вид капусты особенно полезен благодаря содержанию в нем огромного количества витаминов, аминокислот и микроэлементов. Витамина С в брокколи больше, нежели в цитрусах, которые не всем подходят из-за большого содержания кислоты. Брокколи делает кожу здоровой и сияющей, помогает органам пищеварения выполнять свои функции. Этот овощ очень полезен для зрения, так как в нем присутствуют каротиноиды.

Для нервной системы такая капуста тоже незаменима. Из-за высокого содержания тиамина обладает успокоительным эффектом. Желающим провести профилактику онкологических заболеваний специалисты рекомендуют не забывать о брокколи: в ней присутствует сульфорафан.

Гранат

Его ярко-красные мелкие зернышки обладают волшебными свойствами, поэтому их рекомендуется съедать вместе с косточками. В состав граната входят 15 аминокислот, огромное количество витаминов и микроэлементов. Пунициновая кислота препятствует развитию онкологических заболеваний. Она же активизирует работу мозга. Кроме того, гранат обладает антиоксидантными свойствами, противодействующими воспалительным процессам.

Черника

Содержание калия, меди, магния, кальция, натрия и железа в чернике зашкаливает, поэтому ягода очень полезна представительницам прекрасного пола. Черника способствует выведению из организма токсинов и шлаков, благодаря чему процесс похудения проходит эффективнее. В ягоде также содержатся антиоксиданты, не позволяющие раковым заболеваниям развиваться. Черника способствует нормализации работы сердечнососудистой системы и улучшению зрения.