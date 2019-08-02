Почему по утрам нельзя пить воду стоя, рассказывают опытные эксперты

Почему нужно пить воду сидя, а не стоя, довольно-таки интересный вопрос. Ведь многие даже не задумывается о том, как это правильно делать, думая, что главное только выпивать указанное количество воды в день. На самом же деле, поза, в которой принимается вода в организм, имеет огромное значение.
Для того, что выяснить данную проблему, нужно обратиться за советом к опытным экспертам и медикам. Именно они могут указать на все ошибки и поделиться секретами, как правильно пить воду, чтобы она приносила только пользу организму, пишет Rsute.ru.
Почему не стоит пить воду стоя
От того, как человек пьет воду, напрямую зависит его здоровье. Именно поэтому стоит правильно ее употреблять. Исходя из этого, медики рассказали, почему не стоит пить воду стоя.
В большинстве случаев, человек пьет воду, для того, чтобы утолить жажду. Соответственно, в таком случае, как правило человек пьет воду стоя. Все же, медики уверяют, что в таком положении затрудняется работа желудка и нарушается пищеварение. Также страдает нервная система, поэтому человек не отдыхает благодаря воде, а наоборот, напрягает организм.
Вторая причина, почему не нужно пить воду стоя, так это потому, что из-за этого очень страдают почки. Когда человек пьет воду стоя, то вода попадает в почки силой и соответственно, таким образом, не успевает фильтроваться. Это привести не только к болезням почек, но и мочевого пузыря.
В это сложно поверить, но выпитая вода стоя, может стать причиной артрита. Ведь она нарушает баланс жидкости в организме, а так же, накапливает жидкость в суставах, которая и приводит к артриту.
Многие могли заметить, что стоя можно выпить на много больше воды, при этом жажда пить не прекращается. Более того, при этом нарушается щелочной баланс желудка. Ведь вместо того, чтобы задержаться в желудке и обмыть его, вода сразу попадает в кишечник.
Плюсы употребления воды в сидячем положении
Первый огромный плюс употребления воды сидя, будет касаться желудка. Ведь как утверждают медики, желудок человека значительно отличается в положении сидя и в положении стоя. Так, когда человек сидя пьет воду мелкими глотками, это позволяет омыть желудок водой и на некоторое время задержать воду в желудке. Это позволяет, хоть и не все, но некоторые вредные вещества вывести с желудка.
Также, употребляя воду сидя, можно избавиться от осадка в мочевом пузыре. Так как, выпивая воду стоя, почки не успевают профильтровать все жидкости, и они оседают в мочевом пузыре. А вот выпитая вода, в положении сидя, помогает этого избежать.
Невероятным кажется и то, что когда человек пьет воду сидя, то он помогает отдохнуть всему организму. Ведь благодаря этому, активизируются парасимпатическая система, которая отвечает за отдых. Более того, она помогает легко переварить поступившую жидкость, а так же, другие продукты питания.
Ну и главное, утолить жажду можно только выпивая воду сидя и небольшими глотками. Ведь если пить воду стоя, то она большим потоком попадает сразу в кишечник и не утоляет жажду.
Советы по правильному употреблению воды
Первое и самое главное правило уже известно, это употребление води сидя. При этом, не стоит забывать, что нельзя пить воду залпом. Стоит это делать небольшими глотками.
Также стоит учитывать температуру воды. Она уж ни как не должна быть ледяной. Оптимальным вариантом будет вода комнатной температуры.
Нужно быть очень внимательными к сигналам своего организма. Ведь он всегда делает сигналы, когда нужно пить воду. И если пить воду всегда, когда организм делает сигналы, а не терпеть, а потом выпивать большое количество воды, то это поможет нормализовать работу всех органов.
Правила употребления воды, так чтобы она приносила пользу
Определить, что человек употребляет нужное количество воды, можно по цвету его мочи. Так, если моча светло-желтого, соломенного цвета, это говорит о том, что организм работает правильно и воды ему хватает воды. А вот темно-желтая моча, сообщает об обезвоживании. Об этом могут сообщать и сухие губы.
Очень важно помнить, что нельзя пить воду во время приема пищи. Ее полезно пить, за 30 минут до приема пищи и через 1,5 часа после ее приема. Но, в принципе это зависит от того, как быстро желудок перетравливает пищу. Если же после приема пищи мучит жажда, то можно выпить стакан сока или молока.
Для того чтобы обезопасить свой организм от многих болезней, стоит выработать для себя правило, пить стакан воды после пробуждения. Только пить ее нужно по всем правилам, то есть комнатной температуры, мелкими глотками, и, конечно же, сидя.