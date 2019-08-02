Почему по утрам нельзя пить воду стоя, рассказывают опытные эксперты

Для того, что выяснить данную проблему, нужно обратиться за советом к опытным экспертам и медикам. Именно они могут указать на все ошибки и поделиться секретами, как правильно пить воду, чтобы она приносила только пользу организму, пишет Rsute.ru.

Почему не стоит пить воду стоя

От того, как человек пьет воду, напрямую зависит его здоровье. Именно поэтому стоит правильно ее употреблять. Исходя из этого, медики рассказали, почему не стоит пить воду стоя.

В большинстве случаев, человек пьет воду, для того, чтобы утолить жажду. Соответственно, в таком случае, как правило человек пьет воду стоя. Все же, медики уверяют, что в таком положении затрудняется работа желудка и нарушается пищеварение. Также страдает нервная система, поэтому человек не отдыхает благодаря воде, а наоборот, напрягает организм.

Вторая причина, почему не нужно пить воду стоя, так это потому, что из-за этого очень страдают почки. Когда человек пьет воду стоя, то вода попадает в почки силой и соответственно, таким образом, не успевает фильтроваться. Это привести не только к болезням почек, но и мочевого пузыря.

В это сложно поверить, но выпитая вода стоя, может стать причиной артрита. Ведь она нарушает баланс жидкости в организме, а так же, накапливает жидкость в суставах, которая и приводит к артриту.

Многие могли заметить, что стоя можно выпить на много больше воды, при этом жажда пить не прекращается. Более того, при этом нарушается щелочной баланс желудка. Ведь вместо того, чтобы задержаться в желудке и обмыть его, вода сразу попадает в кишечник.

Плюсы употребления воды в сидячем положении

Первый огромный плюс употребления воды сидя, будет касаться желудка. Ведь как утверждают медики, желудок человека значительно отличается в положении сидя и в положении стоя. Так, когда человек сидя пьет воду мелкими глотками, это позволяет омыть желудок водой и на некоторое время задержать воду в желудке. Это позволяет, хоть и не все, но некоторые вредные вещества вывести с желудка.

Также, употребляя воду сидя, можно избавиться от осадка в мочевом пузыре. Так как, выпивая воду стоя, почки не успевают профильтровать все жидкости, и они оседают в мочевом пузыре. А вот выпитая вода, в положении сидя, помогает этого избежать.

Невероятным кажется и то, что когда человек пьет воду сидя, то он помогает отдохнуть всему организму. Ведь благодаря этому, активизируются парасимпатическая система, которая отвечает за отдых. Более того, она помогает легко переварить поступившую жидкость, а так же, другие продукты питания.