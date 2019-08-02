Время для встречи со своей половинкой, предначертанное звездами

Овен

Овны встречают свою вторую половинку в момент, когда всё ещё находятся в поисках себя, но уже достаточно созрели для отношений. Припадает этот период на возраст 20-25 лет.

Телец

Тельцы встречают свою любовь достаточно рано. Чаще всего это случается уже в старшей школе. Очевидно, что избранник, выбранный в столь юном возрасте, не всегда становится спутником всей жизни Тельца. Но для данного знака зодиака является важным само наличие второй половинки, а не итог отношений.

Близнецы

Встретиться Близнецам их вторая половинка может уже в 20 лет, но определиться с выбором Близнецы смогут лишь спустя несколько лет. Где бы данный знак не встретил свою любовь, избранник Близнецов обязательно будет особенным.

Рак

Для Раков любовь стоит на первом месте, поэтому о ней они мечтают с самого раннего детства. Неудивительно, что встретить своего избранника Раки могут уже в старшей школе. Одновременная зрелость и наивность данного знака может позволить Ракам выбрать избранника, значительно старше их самих.

Лев

Для представителей этого знака приоритетной является вовсе не любовь, а личная самореализация в жизни. Соответственно с этим Львы не торопятся вступать в серьезные отношения и, как правило, встречают своего избранника не раньше 25 лет. Однако, любовные чувства Львов от этого становится лишь насыщеннее.

Дева

Девам очень сложно найти свою вторую половинку. Этот знак является исключением из правил и ему вовсе не нужно влюбляться для того, чтоб обрести избранника. Девы погружаются в мир дружбы с надеждой, что кто-то из них вскоре станет их второй половинкой. Результатом такой позиции является неоднозначность возраста встречи избранника. У Дев это может случиться как в 20, так и в 40 лет.

Весы

Весы встречают свою любовь в момент, когда они ещё не настоящие взрослые, но уже и не подростки. Чаще всего это возраст 20-ти лет. Стоит отметить, что избранником данного знака чаще всего становится их собственный лучший друг.

Скорпион

Скорпионам может посчастливиться встретить свою любовь совсем рано. Вероятно, это может быть ещё совсем в детском возрасте. Чаще всего Скорпионы встречают свою вторую половинку в возрасте 10-15 лет.

Стрелец

Любовь Стрельцов к собственной независимости и свободе играет ключевую во времени их встречи со второй половинкой. Обычно это случается довольно поздно, приблизительно в возрасте 28 лет. Стоит учитывать, что Стрельцам требуется время, чтоб привыкнуть к серьезным отношениям.

Козерог

Представители этого знака изначально стремятся к зрелым отношениям. Козероги предпочитают не распыляться на несерьезные отношения и чаще всего связывают свою жизнь с кем-то только к 30-ти годам, убедившись в серьёзности намерений своего избранника.

Водолей

Водолеям часто кажется, что окружающие их люди просто не понимают их, поэтому долго ищут того, кто бы смог любить их вопреки всему. Такие поиски могут затянуться на достаточно долгое количество времени, однако Водолеи готовы ждать.

Рыбы