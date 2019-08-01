Леопард и рваные джинсы: стилист рассказала, что делает нас немодными

Обувь на танкетке

Модель не особенно актуальна в этом сезоне, особенно, если сравнивать с обувью на плоской объемной подошве: она сейчас на пике популярности.

Оверсайз

Теперь больше — не значит лучше: если раньше все носили большие джинсы, большой жакет и большие серьги, то сейчас, надевая один такой элемент, остальные лучше оставить в пределах разумного размера.

Женственные шляпы

Модели с округлым верхом и большими мягкими полями уступают место шляпам гондольеров с жесткими полями и ковбойским шляпам.

Анималистичный принт

Коровий, зебровый, леопардовый — все это, возможно, поможет почувствовать себя ближе к природе и найти гармонию с ней, но точно не будет понято модными подругами. Единственное исключение, пожалуй, аккуратные лодочки со змеиным принтом — они всегда смотрятся стильно и актуально.

Джинса с украшениями

Сюда входят всевозможные вышивки, вытачки и любые элементы. Джинсы следует носить простые, лаконичные, без потертостей и с минимумом «рванины» — это тоже осталось в модном прошлом.

К слову, mom’s jeans тоже теряют актуальность, скинни уже давно не носят — это практически моветон. Сейчас актуальны джинсы-бананы, с большим нарочитым клешем, трубы и слегка зауженные прямые на высокой талии.

Мода на хайп

Это глобальный антитренд! Мода на все «уродливое», в спортивной стилистике — то, что долгое время демонстрировали Balenciaga. Сегодня ugly-fashion менее популярен. К этому антитренду относится и мода на большие уродливые кроссовки папы, пришедшие к нам из 90-х. Все это — не носим, а вот лаконичным белым кедам говорим: «Да».

Увлечение трендами

Как бы странно это ни звучало.

Сейчас следует быть самим собой и носить то, что нравится. Иметь собственный стиль и не следовать вслепую за новинками. Если некоторое время назад можно было спокойно назвать список вещей, которые просто необходимо срочно убрать из гардероба или добавить в него, то сейчас такого нет — можно носить практически все.

Излишнее потребление