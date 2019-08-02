Как справиться со стрессом на работе: пять советов, которые действительно работают

Предлагаем тебе объявить войну стрессу на работе и активно искоренять его из жизни прямо сейчас.

Для этого тебе понадобится:

разобраться в том, что такое стресс;

понять, как избегать стресса и противостоять стрессу на работе;

выполнить 5 рекомендаций для тех, кто борется со стрессом.

Если ты готова приступать немедленно, скорее начинай читать нашу статью и узнай, как справиться со стрессом на работе и наконец начать дышать полной грудью. А может даже и подружиться с коллегами и полюбить работу?

Начнем с того, что познакомимся с врагом, которого планируем атаковать (то бишь со стрессом).

Что такое стресс?

Стресс, вопреки заблуждениям твоей подруги, которая вечно путает стресс с депрессией, - это совокупность нормальных реакций на физические или психологические раздражители.

Стресс может принимать различные формы и быть как положительным (от хороших эмоций), так и отрицательным, пишет Tochka.net.

Диагностировать стресс человек может самостоятельно, не обращаясь к специалисту. Вот несколько классических признаков стресса:

апатия;

отсутствие аппетита;

бессонница;

проблемы с концентрацией и памятью;

желание запить (не чаем с малиной, а чем-нибудь покрепче) или заесть проблему;

хроническая усталость.

Живущий в стрессе организм постоянно борется с раздражителями и чувствует истощенность, поэтому у тебя могут возникать проблемы с самыми обычными и привычными вещами, такими как сон или прием пищи.

Когда ты поймешь, что испытываешь стресс, необходимо определить, что стало причиной стресса. Это может быть напряженная обстановка в семье, сопутствующие проблемы извне, стресс из-за работы или эмоционально-психологический стресс, на фоне пережитого насилия.

Выяснила? Если это стресс от работы, пора узнать, как избегать и противостоять стрессу на работе

Как правило, стресс на работе может быть вызван множеством факторов. Но чаще всего этим ключевым фактором становится ничто другое, как нервозность и горящие сроки. Попытки закрыть несколько вопросов и работать над ними параллельно, приводит тебя к абсолютной путанице и заставляет терять последние капли терпения и самообладания.

Для того, чтобы облегчить себе страдания, тебе необходимо прислушаться к 5 важным советам, которые помогут побороть стресс на работе.

Пять рекомендаций для тех, кто борется со стрессом

Ты наверняка знаешь, что некоторые виды стресса очень просто побороть без помощи специалистов. Но если твой стресс связан с болью утраты или физическим насилием, то искать специалиста - единственное, чем тебе стоит заняться прямо сейчас. Не доводи состояние до хронического и тогда у тебя будет куда больше шансов привести все в порядок в максимально краткий срок.

Вернемся к рекомендациям по борьбе со стрессом.

1. Сохраняй спокойствие и будь последовательной

Если ты не будешь хвататься за голову каждый раз, когда на твою почту приходит письмо, то шансов не упустить важные моменты будет гораздо больше. Помни, что работа это всего лишь работа и если от нее не зависит чья-то жизнь (ты же не хирург или пожарный?), то торопиться - это не больше, чем плохая примета. Решай вопросы по мере их поступления и не пытайся оказаться одновременно в двух местах.

2. Веди ежедневник

У наших родителей, преподавателей и учителей всегда были блокноты, в которых они записывали информацию о важных мероприятиях, задачах, просьбах. Не стоит полагаться на один маленький смартфон, который хранит миллион информации, как только услышала задачу - пиши в планер или блокнот. Ты никогда не забудешь о том, что это необходимо выполнить.

3. Фокусируй внимание

И на своей работе, и на работе тех, от кого зависит твой результат. Не бойся допускать ошибок, но и не бойся их же исправлять.

4. Ходи на йогу

Или на пилатес, или в бар. В общем - найди любимое увлекательное занятие ПОСЛЕ работы, чтобы отвлекаться, не читать письма, не отвечать на звонки в нерабочее время.

5. Отвлекайся

Если ты постоянно выполняешь механические действия, раз за разом вгоняя себя в стресс - переключайся. Выйди на свежий воздух хотя бы на несколько минут, выпей кофе с коллегами, полистай ленту в Инстаграме хотя бы пару минут. Час для обеда создавали не глупцы, а гении. Ты не только поешь, но и дашь себе законную возможность отвлечься на целых 60 минут!