Как правильно выщипывать брови? Пять лучших советов специалиста

1. Используйте только пинцет

Такой инструмент максимально удобен для самостоятельного использования в домашних условиях, особенно если он скошенной формы, а не прямой. Им удобно выщипывать пушок, захватывать короткие и светлые волоски, не повреждая при этом волосяную луковицу и эпидермис.

2. Не увлекайтесь

Несмотря на боль и неприятные ощущения, процесс избавления от лишних волосков может быть весьма медитативным - опомниться не успеете, как от красивых, густых бровей останется две с половиной волосинки. Поэтому специалисты советуют садиться выщипывать брови только в случаях крайней необходимости и быть предельно внимательными, что не испортит естественную форму навсегда или не разрушить волосяную луковицу.

3. Подготовьте форму заранее

С помощью карандаша для бровей или теней накрасьте брови такой формы, которую вы хотите получить в результате после выщипывания. Все, что останется за пределами - лишнее. Так вы убиваете двух зайцев одним выстрелом: вы заранее знаете и видите, какой формы будет бровь, и можете оценить, идет она вам или нет, и вы точно не выщипнете лишнего. Этим лайфхаком пользуются и новички, и профессионалы в салонах.

4. Не выщипывайте брови сверху

Такую работу можно доверить только профессионалу. Это связано с тем, что волосяные луковицы там, где кожа становится более плотной, очень хрупкие и из-за неловкого движения могут разрушиться. То есть волосков на этом месте может больше не вырасти. Хорошо, если вы подобрали идеальную форму и не увлеклись выщипыванием. Но если вы хватили лишку, плешь на том месте может остаться на всю жизнь. Выщипывайте только нижнюю чат бровей, ту, что ближе к подвижному веку.

5. Не используйте увеличивающее зеркало