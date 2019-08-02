Почему рыжеволосые женщины сильнее чувствуют боль, чем шатенки или блондинки

Их еще называют «поцелованными солнцем». Ученые выяснили, что рыжеволосые действительно особо отмечены природой, и помимо цвета волос, имеют незначительные отличия от других людей; в частности, у них повышен болевой порог. Как живут рыжеволосые женщины с таким симптомом?
Мутация рецепторов в цепи центральной нервной системы
Впервые повышенный болевой порог был обнаружен учеными еще в начале 2000-х годов. Американские стоматологи экспериментальным путем обнаружили, что женщинам с рыжими волосами во время процедур требовалось больше обезболивающего препарата, чем остальным их ровесницам с черными и светлыми волосами, пишет Rsute.ru.
Ученые пришли к выводу, что разница в чувствительности к боли кроется в особой вариации рецепторов к меланокортину — биологическому веществу, связанному с рыжим цветом волос. «Благодаря» мутации рецепторов в цепи центральной нервной системе, действие препаратов анестезии ослабевает.
Недостаточная выработка эндорфинов
Ребенок с рыжим цветом волос появляется на свет только в том случае, если оба родители у него рыжеволосые.
Генетики утверждают, что обладателей мутационного гена рыжих в среднем на 50% больше, чем непосредственно самих людей, «поцелованных солнцем». Возможно, говорят ученые, это обусловлено природным естественным отбором. Ученые провели молекулярно-генетическое исследование биологического материала нескольких женщин-добровольцев. Результат показал, почему рыжие обладательницы белка MC1R сильнее чувствуют боль, чем шатенки или блондинки, у которых также присутствует этот ген.
Оказывается, что у рыжих носителей этого гена больше продуцируется витамина D, а эндорфинов производится меньше.
Мозг вырабатывает меньше этих гормонов, способных не только влиять на эмоции, но и подавлять болевые ощущения. Вот и весь секрет, почему у рыжеволосых женщин низкий болевой и почему их часто считают жизнерадостными.