Почему рыжеволосые женщины сильнее чувствуют боль, чем шатенки или блондинки

Мутация рецепторов в цепи центральной нервной системы

Впервые повышенный болевой порог был обнаружен учеными еще в начале 2000-х годов. Американские стоматологи экспериментальным путем обнаружили, что женщинам с рыжими волосами во время процедур требовалось больше обезболивающего препарата, чем остальным их ровесницам с черными и светлыми волосами, пишет Rsute.ru.

Ученые пришли к выводу, что разница в чувствительности к боли кроется в особой вариации рецепторов к меланокортину — биологическому веществу, связанному с рыжим цветом волос. «Благодаря» мутации рецепторов в цепи центральной нервной системе, действие препаратов анестезии ослабевает.

Недостаточная выработка эндорфинов

Ребенок с рыжим цветом волос появляется на свет только в том случае, если оба родители у него рыжеволосые.

Генетики утверждают, что обладателей мутационного гена рыжих в среднем на 50% больше, чем непосредственно самих людей, «поцелованных солнцем». Возможно, говорят ученые, это обусловлено природным естественным отбором. Ученые провели молекулярно-генетическое исследование биологического материала нескольких женщин-добровольцев. Результат показал, почему рыжие обладательницы белка MC1R сильнее чувствуют боль, чем шатенки или блондинки, у которых также присутствует этот ген.

Оказывается, что у рыжих носителей этого гена больше продуцируется витамина D, а эндорфинов производится меньше.