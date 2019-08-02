Самые верные женщины по знаку Зодиака, которые не способны на предательство

12. Овен

Женщины этого знака очень любознательны и обожают все новое, которое необходимо постигать и узнавать. Они быстро устают от отношений и без зазрения совести пускаются в новые любовные приключения.

11. Стрелец

Желание жить ярко и красиво преобладает в жизни Стрельцов. Если такую жизнь им не может предоставить избранник, то они быстро находят ему замену.

10. Рыбы

Эмоциональные Рыбы отдаются чувства полностью. И если отношения с партнером находятся на грани, то такие женщины обязательно найдут новый объект любви.

9. Весы

Женщины Весы способны притягивать мужчин, как магнитом. Они всегда собирают вокруг себя массу поклонников, поэтому измены не являются чем-то удивительным в их жизни.

8. Скорпион

Среди женщин Скорпионов есть два типа – первый никогда не изменяет своему избраннику, а второй – с помощью краткосрочных любовных увлечений, как это ни парадоксально, проверяет силу своей любви к партнеру.

7. Козерог

Такие женщины верны своему избраннику пока он поддерживает их семейную идиллию. Но стоит ему расслабиться, как Козероги начнут искать нового «единственного».

6. Водолей

На измену женщины Водолеи практически никогда не решаются, а вот от флирта с интересным мужчиной не откажутся. Они могут пуститься во все тяжкие, когда конфликты с супругом перерастают все допустимые границы.

5. Рак

Женщины Раки очень семейные, и верность для них значит многое. Но стоит избраннику разочаровать ее, как она начнет искать ему замену. Измена для Раков – это точка в отношениях.

4. Лев

Женщины этого знака выбирают успешных мужчин. И стоит мужчине уступить по какому-либо параметру, то Львица восполняет это за счет других мужчин.

3. Телец

Женщины Тельцы не изменяют своему избраннику и никогда не простят неверность с его стороны, даже намек на такое вызовет у них отторжение.

2. Близнецы

Легкость, с которой женщины Близнецы общаются с противоположным полом не может стать поводом для измен. Центральной фигурой для них всегда будет партнер.

1. Дева