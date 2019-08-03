Знаки Зодиака, которых любят мужчины, но отказываются брать замуж

В чем причина такого отношения мужчин к женскому полу данной категории?

Вот что говорят об этом знаки Зодиака, под которыми родились «неудачницы».

Весы

Красавицы, прекрасные хозяйки, преданные женщины во всем преуспевают, а вот с мужчинами у них до серьезных отношений дело не доходит. Весы очень женственны, умеют быть слабой, и нежной. Легко западают в сердце мужчины. Но уже после первых свиданий хотят быть все время рядом со своим избранником. Шаг влево, шаг вправо – «расстрел». Такое ограничение свободы понравится отнюдь не каждому представителю сильного пола, и они потихоньку отходят в сторону от красавицы и «комсомолки».

В то же время Весы всегда оставляют себе право выбора, и могут флиртовать с несколькими мужчинами одновременно. Кому же захочется терпеть постоянные сравнения с другими и ждать своей очереди среди остальных поклонников?

Стрелец

Что мешает женщинам, родившимся под созвездием Стрельца, устроить свою судьбу? Одна из важных черт характера — их прямолинейность. Они не смолчат в любой, даже очень нелицеприятной ситуации, и обо всем говорят прямо в лоб.

Эти женщины очаровательны, они заражают своим оптимизмом, вокруг них так и светится аура счастья, которую они распространяют на других. Но вот неувязочка: Стрельцы своей прямолинейностью больно бьют по мужскому самолюбию, и могут своей правдой унизить партнера. Ну, кому же понравится, если женщина вдруг заявит своему партнеру, что он не оправдал ее надежд в постели, а его живот давно нуждается в посещении тренажерного зала.

Дева

Девы — знаки Зодиака, которые во всем намерены иметь только положительный результат. В психологии их называют перфекционистами.

Дева создает в своем воображении образ идеального мужчины, и затем бросается в поиски идеала, которого сама же и создала. Ну, а если не найдет его – постарается переделать существующего партнера под себя. Но мужчины не любят, когда из них пытаются сделать марионетку.

Выражение «Я его слепила из того, что было», и теперь он «никуда не денется, влюбится и женится» на самом деле не соответствует действительности. Никто из мужчин не желает, чтобы его «лепили», и влюбляться во что бы то ни стало мужчины не спешат.

Телец

Дамы, родившиеся под созвездием Тельца, обладают огненным темпераментом. И собой они очень привлекательны. Но есть у них одна черта, которая отталкивает мужчин. Тельцы очень большие собственницы. Если у них появляется мужчина, то он должен принадлежать женщине полностью и безраздельно.

Женщина – Телец буквально лишает мужчину свободы. Она будет круглые сутки сидеть у него на шее, свесив ножки. И с высоты своего положения флиртовать с другими мужчинами.