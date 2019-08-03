Справа или слева от мужа должна спать жена

Во-первых, сфера духовная, во-вторых – разница в социальных ролях мужчин и женщин. Со стороны духовности, с правой стороны всегда находится тот, к кому доверие наибольшее. Когда о ком-то говорят, что он чья-то правая рука, имеется в виду, что он чей-то лучший помощник.

Ещё в язычестве по верованиям того времени правую руку считали связанной со всем правдивым на свете и самым светлым, пишет Rsute.ru.

В древности славяне при произнесении клятвы, дотрагивались до сердца именно правой рукой, потом – к Библии или иконе. Да и в современном мире здороваясь, мужчины протягивают друг другу правую руку, и это считается демонстрацией чистых намерений.

Левую руку в древности всегда связывали с чем-то лживым и лукавым. Мужья, чтобы исключить женское коварство и измену, спать ложились исключительно с левой стороны от жены, а женщина, таким образом, оказывалась справа от мужчины.

Если говорить о социальном аспекте, то у древних славян более значимая роль безусловно принадлежала мужчине – главе семьи. Это не он, а женщина была второстепенной и приноравливалась к мужчине, но не иначе. Главный человек в семье – муж, а жена – его помощница, поддержка и верная спутница, в общем – правая рука.

Вот по этой причине она и ложилась именно справа от мужа, тем самым показывая свою преданность ему.

Древние китайцы и японцы вообще были уверены, что если жена спит слева от мужа, она ни родить ребёнка, ни даже зачать его не сможет.

Сегодня всё уже далеко не так строго и не так категорично. Супруги спят, как кому удобно, зачастую и не догадываясь о том, насколько наши предки серьёзное значение придавали некоторым вещам.

С медицинской же точки зрения, если спать на боку, то лучше на правом, потому что слева сердце и на левом боку на него получается большая нагрузка.