Названы продукты, которые категорически нельзя есть натощак

Цитрусовые

Любые цитрусовые попадают под категорию запрета на завтрака. Это прежде всего кислота, которая натощак может сказаться на организме очень пагубно. Желудок – очень хрупкий орган, а кислота, что содержится в цитрусовых, может буквально разжигать его стенки. То же касается и воды с лимоном для похудения – натощак запрещено пить такой напиток.

Бананы

Если есть бананы натощак, можно также серьезно навредить своему организму. Все дело в том, что именно в бананах содержится большое количество магния. Если действительно хочется съесть на завтрак банан, лучше добавить его к овсяной каше. Но ни в коем случае не натощак.

Сырые овощи

Плохая новость для тех, кто придерживается сыроедения. Употребление в пищу сырых овощей натощак категорически запрещается. Здесь такая же закономерность, как и в употреблении цитрусовых натощак. В сырых овощах содержится достаточно много кислоты, которая может привести к язве желудка.

Йогурты

Те люди, которые придерживаются правильного питания, часто едят йогурты на завтрак. Однако этого категорически нельзя делать, уверяют диетологи. Как бы рекламодатели не обещали стройную фигуру от питьевого йогурта, если употреблять его в пищу утром, можно нарушить пищевой баланс. Лучше йогуртом перекусить на полдник.

Холодная вода

Воду пить утром натощак полезно – она вымывает все токсины из организма, которые успели накопиться за ночь. Однако ни в коем случае нельзя пить холодную воду: человек тут же может почувствовать дискомфорт и даже боль. Лучше пить теплую воду, или же комнатной температуры.

Кофе

Еще один излюбленный напиток всех, кого клонит в сон утром. Многие люди не представляют начало своего рабочего дня без выпитой чашки кофе натощак. Однако такой напиток способен сказаться не только на состоянии желудка, но и на работе сердечно-сосудистой системы.

Сладкое