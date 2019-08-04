Пять счастливых дней ожидается в августе 2019 года

Каждый день приносит что-то новое, позитивное или негативное. Многие могут сказать, что это зависит от внешних факторов, все же, астрологи уверены, что причиной этому является Луна. Более того, они определили, что удачный и счастливых для человечества дней в этом месяце будет пять.
Первым, даже не днем, а целым периодом, станет время с 5 по 9 августа, пишет Rsute.ru. Именно в это время на Луну будет влиять трин Юпитера. Соответственно, это повлияет на человеческую щедрость, и многие могут получить долгожданные подарки. Более того, это будут не только подарки поклонников, любимых или родных, это еще могут быть и подарки судьбы.
Следующий удачный день наступит 16 августа. Поскольку в этот день наконец-то Юпитер сдвинется со своего места и развернется, то это повлияет на быстрое решение проблем. В этот день будет получаться все запланированное, которое так долго не сходило с мертвой точки. В особенности это будет касаться проблем с высшим образованием или запуском нового проекта.
21 августа наступает трин Юпитера с Меркурием, поэтому этот день можно назвать одним из самых удачных за весь месяц. В этот день можно получить много полезных, и в то же время, очень приятных знакомств. Исходя из этого, 21 августа будет полезным встретиться с друзьями или отправиться в путешествие.
Трин Урана с Венерой наступит 26 августа, и принесет удачу всем знака Зодиака. Особым образом трин скажется на личной жизни. Так, одинокие люди смогут обрести любовь в этот день, а семейные – перейти на новый уровень отношений. Единственно что огорчает, так это неустойчивость этого дня. Именно поэтому, астрологи советуют не теряться и ловить удачу за хвост.
Последнее удачное время в этом месяце наступит в период с 28 по 30 августа. В этот период наступит трин Марса с Ураном, а так же Марс соединиться с Солнцем. Именно поэтому, эти три дня будут самыми энергетическими во всем месяце. Астрологи советуют в эти дни рисковать и идти на авантюры, так как они точно будут удачными.