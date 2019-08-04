Астрологи раскрыли тайные зависимости всех знаков Зодиака

Овен

Люди знака Овен очень зависимы от разнообразия в жизни. Их тянет к адреналину, необычным и странным действиям. Им всегда хочется ощутить что-то новое, Овны ненавидят рутинные дни.

Телец

Люди знака Телец очень славятся своей любовью к еде. Порой у Тельцов простая любовь к вкусностям перерастает в настоящую зависимость. Эксперты советуют Тельцам вовремя обратить внимание на нездоровые зависимости.

Близнецы

Люди знака Близнецы просто не представляют своей жизни без общения. Для них настоящая пытка – остаться в одиночестве. Кроме того, Близнецы очень болтливы, и разговоры с другими для них настоящая зависимость.

Рак

Представители знака Рак психологически зависимые люди. Они легко привязываются к другим: к родителям, возлюбленным, друзьям, и даже к любимым сериалам. К сожалению, Раки очень уязвимы, если лишить их этого.

Лев

Для людей знака Лев не существует полноценной жизни без шоппинга. Они просто зависимы от походов в модные магазины за одеждой. В конечном итоге, такая зависимость приводит не к самым лучшим последствиям.

Дева

Девы очень зациклены на мнении общества, а потому становятся настоящими заложниками самосовершенствования. Эти люди не остановятся, пока не поймут, что нравятся абсолютно всем.

Весы

Мания Весов – любовь. Они зависят от любимого человека. Весам как воздух необходимо любить, помогать, заботиться, и даже боготворить возлюбленного человека.

Скорпион

Многие Скорпионы просто жить не могут без азартных игр. Им кажется, что без них жизнь скучна и неинтересна. К сожалению, но такая зависимость приводит к плохим последствиям.

Стрелец

Люди знака Стрелец просто ненавидят оставаться на одном месте слишком долго. Им постоянно нужны переезды в новые места, чтобы чувствовать себя хорошо. Они зависимы от путешествий.

Козерог

Практичные Козероги порой настолько трудятся на работе, что жизни не представляют без нее. Они не умеют отдыхать, так как действительно зависимы от своей работы.

Водолей

Водолеям нужны эмоции. Они зависимы от впечатлений и чувств, которые способны испытать.

Рыбы