Жена Башара Асада заявила, что полностью победила рак груди

Супруга президента Сирии Башара Асада полностью вылечилась от рака груди. О своей борьбе со страшным заболеванием Асма Асад откровенно рассказала в интервью сирийскому телевидению.

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Мой путь, полный боли и усталости, преград и даже определённых позитивных моментов, завершён... Я полностью победила рак,

— сообщила первая леди САР.

Асма Асад отметила, что проходила курс химиотерапии в сирийской клинике. По ее словам, муж и сыновья проделали с ней весь путь. Он отметила огромное значение их поддержки.

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Напомним, страшную болезнь у Асмы Асад обнаружили в августе 2018 года. Операция по удалению злокачественной опухоли молочной железы была сделана 43-летней первой леди в конце января 2019 года.