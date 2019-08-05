Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак

Елена Малышева каждый день рассказывает в своих программах, как бороться с той или иной болезнью. На днях же 58-летняя телеведущая и врач впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что не так давно она столкнулась с онкологией.

«Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», – рассказала Малышева в своем Instagram.

По ее словам, эту процедуру должен пройти каждый, кому исполнилось 50 лет. «Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит, процесс зашел очень далеко», – объяснила врач.

На видео, снятом прямо в больничной палате, Елена рассказала о проведенной процедуре, в ходе которой у нее в пищеводе нашли эрозию. «Если не лечить, то может быть рак. Надо пить лекарства», –констатировала телеведущая.