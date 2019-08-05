Как закатать арбузы на зиму с медом

Хотите приготовить маринованные арбузы без стерилизации на зиму? Предлагаем вам простой рецепт с медом, сахаром, солью и уксусом. С ним засолка арбузов на зиму в стеклянных банках станет максимально простой и быстрой, пишет Сегодня.
Арбузы для маринования должны быть спелыми, сладкими и плотными. Перед приготовлением их следует хорошо помыть, так как ягоды закатываются в банки вместе с кожурой.
Арбузы на зиму с медом
Время приготовления:
1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 кг арбуза
- 3 ст.л. меда
- 1 ст.л. сахара
- 2,5 л воды
- 160 г уксуса 9%
- 1 ст.л. крупной соли
Способ приготовления:
- Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре.
- Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой.
- Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились.
- Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты.
- Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом.
- Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть.
- Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.