Как закатать арбузы на зиму с медом

Хотите приготовить маринованные арбузы без стерилизации на зиму? Предлагаем вам простой рецепт с медом, сахаром, солью и уксусом. С ним засолка арбузов на зиму в стеклянных банках станет максимально простой и быстрой, пишет Сегодня.