Пн, 5.08.2019

Как закатать арбузы на зиму с медом

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ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

Хотите приготовить маринованные арбузы без стерилизации на зиму? Предлагаем вам простой рецепт с медом, сахаром, солью и уксусом. С ним засолка арбузов на зиму в стеклянных банках станет максимально простой и быстрой, пишет Сегодня.

Арбузы для маринования должны быть спелыми, сладкими и плотными. Перед приготовлением их следует хорошо помыть, так как ягоды закатываются в банки вместе с кожурой.

Арбузы на зиму с медом

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг арбуза
  • 3 ст.л. меда
  • 1 ст.л. сахара
  • 2,5 л воды
  • 160 г уксуса 9%
  • 1 ст.л. крупной соли

Способ приготовления:

  • Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре.
  • Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой.
  • Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились.
  • Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты.
  • Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом.
  • Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть. 
  • Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.

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