Пять домашних способов лечения, которые могут быть опаснее самих болезней

Так, например, медики настоятельно не рекомендуют использовать в домашних условиях лимонный сок для отбеливания зубов. Следствием такой борьбы с темной эмалью может стать появление кариеса и повышенная чувствительность зубов. Также на зубах впоследствии могут появиться темные пятна.

Опасен и такой вид домашнего лечения, как применение масла от ожогов. Врачи предостерегают о том, что ожог – это прежде всего открытая рана, и ее смазывание маслом может привести к проникновению микроорганизмов и развитию инфекции.

Ни в коем случае нельзя использовать и такой домашний метод, как керосин от ангины. Разбавленный водой керосин советует адептами «народной медицины» для полоскания и смазывания горла при ангине. Специалисты отмечают, что последствиями таких процедур могут быть поражение печени и отравление организма, поскольку керосин активно всасывается в кровь через слизистые.

Также порицается врачами и такой вид домашнего лечения, как удары молодой крапивой. Считается, что это помогает при радикулите, остеохондрозе, варикозном расширении вен. Но процедуры с крапивой отнюдь не безопасны – ожоги на коже от нее во многих случаях ведут к аллергическим реакциям: возникают покраснение, зуд, припухлость. При худшем варианте событий может развиться и отек Квинке, чреватый летальным исходом без своевременной медицинской помощи.