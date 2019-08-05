Плюсы и минусы отношений с женатым мужчиной

Уж явно не для того, чтобы быть записанной в чьем-то телефоне как Костя-механик. И не для того, чтобы твои подруги качали головами: «Какой ужас». Просто у каждой медали есть две стороны. И если с минусами твоей ситуации все более или менее понятно, то о плюсах стоит поговорить отдельно.

Истории отношений с женатыми

Две девушки, которые примерили на себя роль любовницы, рассказали нам свои очень похожие истории отношений с женатыми мужчинами, которые закончились по‑разному.

Мария, 29 лет, стаж любовницы 5 лет

«Мы с Виктором познакомились достаточно банально — в социальных сетях. Оба были в браке, искали на просторах интернета «страсть и незабываемый секс», которых почему-то не было в наших супружеских постелях. Все случилось очень быстро: я развелась с мужем, потому что врать было выше моих сил. У него все оказалось сложнее: выяснилось, что его жена беременна. Забавно, но он советовался со мной насчет имени для будущего малыша. Уйти от него я не смогла: мы вместе путешествовали, проводили вдвоем свободные вечера и, кажется, все больше и больше влюблялись друг в друга. Но со временем стало понятно, что вечно так продолжаться не может. Однажды я собрала вещи и переехала жить в другой город.

Впрочем, на этом наша история не закончилась. Через несколько месяцев Витя сказал, что разводится с женой и попросил меня вернуться обратно. Мы женаты уже два с половиной года, воспитываем замечательного сыночка. И все это при том, что за 5 лет наших неофициальных отношений я ни разу не просила Виктора расстаться с женой. Свой выбор он сделал сам».

История Маши завершилась благополучно, поэтому она смело может говорить о плюсах отношений с женатым мужчиной.

Ты девушка, которая не боится трудностей, потому что роман с женатым мужчиной — это сплошная трудность. Если ты вступила на этот путь, то ты настоящий боец. Ты хочешь отношений без обязательств и без продолжения, поэтому женатый мужчина — идеальный вариант для тебя. Когда тебе надоедят смс, похожие на шифры, просто скажи ему, что устала от неопределенности и желаешь добра его семье. Ты не хочешь общаться с его родными. Никаких тебе субботних обедов у свекрови, совместных праздников, где собирается вся его родня до седьмого колена, и кустов смородины на даче. Вероятнее всего, он взрослый и опытный. А это значит, у него есть, чему поучиться. И в постели тоже.

Но быть любовницей женатого мужчины не так приятно, как может показаться на первый взгляд. Рассказ Нади о романе с женатым мужчиной это подтверждает.

Надежда 25 лет, стаж любовницы — 1 год