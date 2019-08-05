Плюсы и минусы отношений с женатым мужчиной

Ты взрослая самостоятельная девушка, которая точно знает, чего хочет от жизни, пишет Cosmo. И вдруг ты заводишь отношения с мужчиной, который женат. Зачем тебе это?
Уж явно не для того, чтобы быть записанной в чьем-то телефоне как Костя-механик. И не для того, чтобы твои подруги качали головами: «Какой ужас». Просто у каждой медали есть две стороны. И если с минусами твоей ситуации все более или менее понятно, то о плюсах стоит поговорить отдельно.
Истории отношений с женатыми
Две девушки, которые примерили на себя роль любовницы, рассказали нам свои очень похожие истории отношений с женатыми мужчинами, которые закончились по‑разному.
Мария, 29 лет, стаж любовницы 5 лет
«Мы с Виктором познакомились достаточно банально — в социальных сетях. Оба были в браке, искали на просторах интернета «страсть и незабываемый секс», которых почему-то не было в наших супружеских постелях. Все случилось очень быстро: я развелась с мужем, потому что врать было выше моих сил. У него все оказалось сложнее: выяснилось, что его жена беременна. Забавно, но он советовался со мной насчет имени для будущего малыша. Уйти от него я не смогла: мы вместе путешествовали, проводили вдвоем свободные вечера и, кажется, все больше и больше влюблялись друг в друга. Но со временем стало понятно, что вечно так продолжаться не может. Однажды я собрала вещи и переехала жить в другой город.
Впрочем, на этом наша история не закончилась. Через несколько месяцев Витя сказал, что разводится с женой и попросил меня вернуться обратно. Мы женаты уже два с половиной года, воспитываем замечательного сыночка. И все это при том, что за 5 лет наших неофициальных отношений я ни разу не просила Виктора расстаться с женой. Свой выбор он сделал сам».
История Маши завершилась благополучно, поэтому она смело может говорить о плюсах отношений с женатым мужчиной.
- Ты девушка, которая не боится трудностей, потому что роман с женатым мужчиной — это сплошная трудность. Если ты вступила на этот путь, то ты настоящий боец.
- Ты хочешь отношений без обязательств и без продолжения, поэтому женатый мужчина — идеальный вариант для тебя. Когда тебе надоедят смс, похожие на шифры, просто скажи ему, что устала от неопределенности и желаешь добра его семье.
- Ты не хочешь общаться с его родными. Никаких тебе субботних обедов у свекрови, совместных праздников, где собирается вся его родня до седьмого колена, и кустов смородины на даче.
- Вероятнее всего, он взрослый и опытный. А это значит, у него есть, чему поучиться. И в постели тоже.
Но быть любовницей женатого мужчины не так приятно, как может показаться на первый взгляд. Рассказ Нади о романе с женатым мужчиной это подтверждает.
Надежда 25 лет, стаж любовницы — 1 год
«Сергей был моим коллегой по работе. Я знала, что он женат, но между нами была настоящая страсть. Частые и недолгие встречи вне работы прерывались после звонка его жены, которая то и дело теряла своего неверного мужа. Однажды Сергей, как бы между прочим, рассказал коллегам в моем присутствии, что его жена беременна. Меня словно поразила молния. Я твердо решила прекратить наши встречи, но он никак не хотел уходить из моей жизни. Последней каплей для меня стало то, что однажды Сергей забыл о моем дне рождения. На тот момент он уже уволился из компании. Я поняла, что как бы нас ни тянуло друг к другу, на первом месте для Сергея всегда будет жена. Я разорвала отношения. А его звонки прекратились с рождением в его семье дочери».
Вот существенные минусы отношений с женатым мужчиной
- Такие отношения всегда придется скрывать. Твоему «благоверному» не захочется светиться в обществе, а значит, свидания всегда будут проходить в тихих местах. Ну, а если вы и выберетесь «в люди», то ты всегда будешь напряжена, потому что тебе нельзя будет взять его за руку или поцеловать.
- Тебе придется проводить в одиночку или же в компании таких же холостых подружек все праздники, включая Новый год и собственный день рождения. Ведь твой любимый наверняка захочет отмечать знаменательные даты с семьей.
- Ревность. Даже если ты думаешь, что это чувство для тебя не характерно, со временем оно начнет тебя одолевать. Это произойдет, как только ты начнешь думать о том, что каждое утро он просыпается в одной постели с женой, после каждого звонка оставляет тебя одну и спешит к ней. Именно ей достаются стабильность и его постоянная забота. А у тебя нет ничего, кроме страстного секса и его громких слов.
- Забудь о перспективе развития отношений. У него уже есть любимая женщина, которая готовит ему ужин, гладит, стирает, а может, и воспитывает его детей. Жизнь удалась! Зачем уходить и начинать все сначала?
- Ты не можешь рассчитывать на такого мужчину целиком и полностью. Это «квантовый» человек в твоей жизни — он то есть, то нет.
Соглашаясь на роман с женатым мужчиной, будь честна сама с собой. Взвесь все плюсы и минусы отношений с женатым мужчиной, проанализируй, на что ты рискуешь потратить годы своей жизни. И не позволяй мужчине себя обманывать!
Роман с женатым мужчиной: за и против
Cosmo-агенты решили выяснить, что думают об отношениях с женатым мужчиной наши читательницы:
Лиза, 22: «Я за, если все взаимно и обе стороны точно знают, что получат от этих отношений».
Маша, 25: «Ни в коем случае! На чужом несчастье счастье не построишь».
Ника, 27: «Всегда относилась отрицательно к отношениям с женатым мужчиной, пока однажды сама не стала участницей любовного треугольника».
Марина, 26: «Наслаждаюсь ролью любовницы. Я свободна, красива, молода и всегда желанна! А с кем просыпается мужчина, для меня не имеет значения — главное, что достаточно часто засыпает он именно со мной».
Катя, 28: «Это хороший опыт. Главное, не выдавать желаемое за действительное».