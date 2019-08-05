Звезда «Орла и решки» поделилась секретом феноменального похудения

29-летняя ведущая шоу «Орел и решка» Алина Астровская – довольно стройная девушка. Она то и дело демонстрирует свою фигуру на официальной страничке в Инстаграме и часто снимается в бикини, пишет Экспресс газета.
Поклонники не перестают восхищаться внешним видом Алины и чуть ли не под каждой фотографией спрашивают секрет ее идеальной фигуры. Как оказалось, ведущая не всегда могла похвастаться такими формами. Она призналась, что раньше весила 82 килограмма и была девушкой с формами, однако смогла похудеть до желаемого веса.
«Несмотря на то, что я больше года путешествовала в «Орле и решке» по самым сказочным курортам нашей планеты, фотографий в купальнике у меня мало. Вы можете не поверить, но я стесняюсь. И даже на этом видео напряжена от волнения — «хоть бы ничего не выпало». И откуда эти комплексы? Когда я весила 82 кг, уверенности моей можно было позавидовать. И целлюлит не смущал, а он был!», - поделилась Алина.
Астровская отметила, что ей пришлось полностью изменить свой образ жизни. Она стала придерживаться определенного питания, а также много заниматься спортом.«Я не придерживаюсь диеты и никому не советую это делать! Чистка организма,разгрузочные дни, здоровое отношение к себе и спорт в любом виде — вот секрет моего похудения. Правда, обычно всех интересует какое-нибудь одно волшебное средство (упражнение или пилюля), которое — раз! — и приведет тело в тонус», - говорит Астровская.