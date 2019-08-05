Звезда «Орла и решки» поделилась секретом феноменального похудения

Поклонники не перестают восхищаться внешним видом Алины и чуть ли не под каждой фотографией спрашивают секрет ее идеальной фигуры. Как оказалось, ведущая не всегда могла похвастаться такими формами. Она призналась, что раньше весила 82 килограмма и была девушкой с формами, однако смогла похудеть до желаемого веса.

«Несмотря на то, что я больше года путешествовала в «Орле и решке» по самым сказочным курортам нашей планеты, фотографий в купальнике у меня мало. Вы можете не поверить, но я стесняюсь. И даже на этом видео напряжена от волнения — «хоть бы ничего не выпало». И откуда эти комплексы? Когда я весила 82 кг, уверенности моей можно было позавидовать. И целлюлит не смущал, а он был!», - поделилась Алина.