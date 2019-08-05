Что тебе нужно, чтобы быть счастливой: расскажет знак Зодиака

Овен

Для счастья тебе во всем нужна стабильность. Ты любишь, чтобы в жизни было все последовательно и разложено по полочкам. Хорошая работа, любящий мужчина и в перспективе — здоровые дети. Не допускай хаоса в в своей голове, тогда все получится.

Телец

Чтобы быть счастливой, тебе нужно управлять, вести и завоевывать. Именно так ты проявляешь себя и чувствуешь гармонию. Тебе важно, чтобы работа приносила удовольствие, и ты видела результат в виде финансовых накоплений.

Близнецы

Твоя гармония заключается в семейном уюте. Тебе важно быть любимой, чувствовать заботу. Работа не сделает тебя счастливой, это под силу только человеку, который будет рядом. Еще тебе просто необходимо путешествовать.

Рак

Все, что в этой жизни приносит тебе радость — это твоя семья, а особенно дети. Тебя могут сделать счастливой новые вещи и дорогие покупки.

Лев

Твое счастье зависит только оттого, как ты ощущаешь себя в этом мире. Тебе нужно всегда быть в окружении поклонников и быть лучшей для всех. Тебе важно, чтобы на тебя обращали внимание, ты была любима. Деньги и любовь также помогают наслаждаться жизнью.

Дева

Для счастья нужен домик у моря и пара хороших друзей. Да, ты не можешь жить без общения и людей, которым доверяешь. Поэтому никогда не теряй голову, не ругайся с близкими, от этого ты чувствуешь себя несчастной.

Весы

Для счастья нужна пара дорогих машин и возможность купить себе очередную сумочку. Все желания крутятся вокруг денег, и это неплохо. Ты наслаждаешься жизнью, и здорово, когда можешь себе позволить то, что хочешь.

Скорпион

Нужно находиться в отношениях, причем в эмоциональных: проводить много времени со своей половинкой, отдыхать, путешествовать и быть всегда на связи. Тебе также важно, чтобы вокруг было все самое лучшее: хорошая работа, дорогие вещи, комфортная квартира. Именно это поднимает уровень эндорфина в крови.

Стрелец

Твое счастье — чувствовать себя свободной. При этом тебе нужны семья, дети, отношения, но только при условии, что никто не будет претендовать на твое пространство. А еще важно работать только на себя.

Козерог

Твое счастье — это когда люди вокруг слушаются и не перечат. Тебе нужна власть во всех объемах. Также важно материальное благосостояние. Поэтому все силы ты пускаешь на налаживание финансового благополучия.

Водолей

Для счастья и хорошей жизни тебе нужно, чтобы все было, как на картинке. Тебе важно, чтобы люди вокруг оценили то, что у тебя есть. Ведь все, что ты делаешь — только для того, чтобы тебя похвалили.

Рыбы