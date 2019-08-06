Фотограф из России запустила леденящий душу проект о домашнем насилии

Среди них и российский фотограф Кристина Бахтина, которая с помощью нелицеприятных кадров и очень точных подписей к ним всполошила социальные Сети и привлекла внимание общественности к теме домашнего насилия.

На фотографиях она запечатлела избитых женщин, некоторых с детьми, кого-то - в положении, сопроводив эти кадры типичными оправданиями мужчин, поднимающих руку на слабый пол:

«Это все ради нас, неблагодарная», «Вечно ты обижаешься», «Тебя никто не будет любить сильнее, чем я», «Я убью себя, если ты меня бросишь», «Прости, я не хотел» и т. д.

Девушка отметила, что всего лишь поддержала петицию о домашнем насилии и призвала остальных сделать то же самое.

ФОТО: instagram.com/bahhtina/

Авторы инициативы отмечают, что в России 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье, но до сих пор существует реакция полиции:

«Когда будет труп, приедем и опишем».

Профилактические меры не принимаются. Авторы законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия» почти добились внесения законопроекта на чтения в Государственную думу России.

Возможно, этот проект также поспособствует принятию закона.

ФОТО: instagram.com/bahhtina/