Фотограф из России запустила леденящий душу проект о домашнем насилии
От домашнего насилия чаще всего страдают самые слабые и незащищенные члены семьи - женщины, дети, инвалиды и пожилые люди. Многих преступлений можно было бы избежать, если бы в России была профилактика домашнего насилия, убеждены активисты, призывающие подписать петицию о законе о домашнем насилии.
Среди них и российский фотограф Кристина Бахтина, которая с помощью нелицеприятных кадров и очень точных подписей к ним всполошила социальные Сети и привлекла внимание общественности к теме домашнего насилия.
На фотографиях она запечатлела избитых женщин, некоторых с детьми, кого-то - в положении, сопроводив эти кадры типичными оправданиями мужчин, поднимающих руку на слабый пол:
«Это все ради нас, неблагодарная», «Вечно ты обижаешься», «Тебя никто не будет любить сильнее, чем я», «Я убью себя, если ты меня бросишь», «Прости, я не хотел» и т. д.
Девушка отметила, что всего лишь поддержала петицию о домашнем насилии и призвала остальных сделать то же самое.
Авторы инициативы отмечают, что в России 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье, но до сих пор существует реакция полиции:
«Когда будет труп, приедем и опишем».
Профилактические меры не принимаются. Авторы законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия» почти добились внесения законопроекта на чтения в Государственную думу России.
Возможно, этот проект также поспособствует принятию закона.