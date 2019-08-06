Каким знакам Зодиака можно есть на ночь и не бояться растолстеть

Близнецы

Этот знак по своей природе редко бывает склонен к полноте. После переходного возраста в организме Близнецов происходит перестройка, и они начинают быстро сбрасывать вес. Даже если представители знака поправляются, то это незаметно для окружающих. Похудеть они могут за одну лишь тренировку. Ведьмы, одним словом.

Лев

Так как Львы сильно себя любят и уделяют большое внимание своей внешности, они всегда следят за фигурой. Представители знака увлекаются спортом, любят активный образ жизни, контролируют порции. Они быстро приходят в форму, даже если накануне вечером случайно съели пиццу целиком.

Рыбы

Представители знака обладают спортивным телосложением. Их привлекают экстремальные виды спорта - велосипед, сноуборд, скейт, плавание, они круглый год находят себе занятие по душе. Рыбы любят вкусно поесть, но никогда не будут следить за калорийностью блюд. Им стоит лишь пойти на пробежку, и все съеденные десерты будут тут же отработаны. Кстати, Рыбы обожают пешие прогулки, поэтому им не стоит боятся, что поздний ужин как-то отразится на фигуре.

Водолей