Шесть продуктов, которые стоит включить в рацион

В этой статье Zen.yandex.ru рассказывает о шести полезных продуктах, которые незаслуженно исключили из здорового питания. Самое главное – соблюдать меру.

Сливочное масло

Тренер по фитнесу Бенджамин Джонсон консультирует по вопросам здорового питания. И всем без исключения он рекомендует употреблять сливочное масло. Бенджамин уверен, что масло не вредит здоровью и фигуре. В состав сливочного масла входят насыщенные жиры, которые в отличие от трансжиров не повышают уровень «плохого» холестерина в крови и не вредят сердечно-сосудистой системе. К тому же этот продукт содержит витамины, минералы и жирные кислоты. Употребление сливочного масла поддерживает здоровье, повышает иммунитет и ускоряет метаболизм.

Хлеб

Все, кто старается снизить вес, первым делом забывают про хлебные ломти. Но в последнее время все специалисты сходятся в одном: хлеб крайне полезен для организма. Этот продукт содержит в составе клейковину, которая сохраняет клеткам молодость, а еще она помогает абсорбировать отработанные вещества и выводить их из организма. Кроме того, в хлебе есть множество аминокислот, минералов, полезной клетчатки и витаминов группы В. Особенную ценность для организма представляет хлеб из ржи, цельных зерен и отрубей.

Кефир

Сегодня диетологи рекомендуют не забывать кисломолочные продукты. Но из этой группы продуктов чаще всего вспоминают про натуральный йогурт. Конечно, йогурт очень полезный, но обычный кефир имеет такие же свойства (только стоит он дешевле). Кефир содержит даже больше белка, чем йогурт. При этом лактоза в нем уже переработана, поэтому он вполне пригоден для людей с непереносимостью такого компонента. Кефир содержит кальций и витамин Д, что укрепляет наш скелет и суставы.

Квашеная капуста

Квашеная капуста не вредит здоровью или стройности, но и особой популярности этот продукт последнее время не приобрел. Хотя это традиционное для нашего стола блюдо недооценили. Квашеная капуста содержит полезные микроорганизмы, которые хорошо обосновываются в нашем кишечнике. Съеденная капуста выступает в качестве питательной среды для этих бактерий, они размножаются, чем улучшают микрофлору ЖКТ. Кроме того, микроорганизмы оказывают антиоксидантное действие, помогают выработать серотонин и снижают риск развития сахарного диабета. Ферментированный овощ является настоящим кладезем витамина С. Во время зимних простуд стоит обязательно ставить этот продукт на стол.

Картошка

Клубни картофеля содержат витамин и минералы, которые поддерживают мышечные волокна, сердечно-сосудистую систему и нервы. Полностью исключать корнеплод из рациона не стоит. Пользу принесет только отказ от жареной картошки. Лучше используйте в качестве гарнира вареные клубни «в мундире» или запеченные в духовом шкафу дольки без масла. При такой обработке овощ быстрее усваивается и снабжает организм энергией.

Говяжья печень