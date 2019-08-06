Названы самые популярные места и месяцы для свадеб в Эстонии
Свершилось! Вам сделали предложение. «Когда?» — это первый вопрос, который возникает у жениха и невесты. По словам владелицы свадебного агентства Amore Wedding Ольги Стожаров, активный свадебный сезон в Эстонии длится с конца мая до середины сентября.
«Самые популярные месяцы - это июль и август, - говорит Ольга. - Что касается мест проведения, то это все усадьбы в радиусе примерно 50 километров от Таллинна, потому что люди не хотят, чтобы дорога слишком изматывала гостей. В черте города красивейшее место для церемонии - парк Кадриорг. Там возможно сделать приватное бракосочетание и фуршет в Цветочном саду. Из ресторанов и залов, которые можно снять в аренду, назову Дом Братства черноголовых, Swissotel, ресторан Gianni».
По статистике Таллиннского ЗАГСа за 2019 год, в январе/феврале было заключено 296 браков, за март-май - 506 браков, в июне/июле - 579 браков. «В холодное время года браков заключается меньше», - рассказала главный специалист Таллиннского ЗАГСа Екатерина Федкина.