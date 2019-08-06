Названы самые популярные места и месяцы для свадеб в Эстонии

«Самые популярные месяцы - это июль и август, - говорит Ольга. - Что касается мест проведения, то это все усадьбы в радиусе примерно 50 километров от Таллинна, потому что люди не хотят, чтобы дорога слишком изматывала гостей. В черте города красивейшее место для церемонии - парк Кадриорг. Там возможно сделать приватное бракосочетание и фуршет в Цветочном саду. Из ресторанов и залов, которые можно снять в аренду, назову Дом Братства черноголовых, Swissotel, ресторан Gianni».