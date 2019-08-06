Диетологи назвали десерт, который можно есть каждый день и не поправляться

Когда вы едите только пресную, невкусную еду - вам становится сложнее придерживаться диеты. Вы будете постоянно думать о чем-то вкусненьком.

Диетологи говорят, что не стоит совершенно отказываться от десерта - достаточно уметь его правильно выбрать.

Главное правило - выбирайте десерты с низким содержанием сахара. Например, темный шоколад.

Темный шоколад не вызывает быстрого скачка уровня инсулина и вы не будете чувствовать тяги съесть еще. Горький шоколад содержит меньше сахара, чем молочный, но больше антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами.

Темный шоколад. Иллюстративное фото ФОТО: Panter Media/Scanpix

Темный шоколад имеет множество преимуществ, таких как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, повышение уровня хорошего холестерина и снижение артериального давления.

Такое же правило существует и касательно рецептов - молочный шоколад заменяйте на темный.