Диетологи назвали десерт, который можно есть каждый день и не поправляться

Есть правило: на диете сладости запрещены. Но из него может быть исключение.
Когда вы едите только пресную, невкусную еду - вам становится сложнее придерживаться диеты. Вы будете постоянно думать о чем-то вкусненьком.
Диетологи говорят, что не стоит совершенно отказываться от десерта - достаточно уметь его правильно выбрать.
Главное правило - выбирайте десерты с низким содержанием сахара. Например, темный шоколад.
Темный шоколад не вызывает быстрого скачка уровня инсулина и вы не будете чувствовать тяги съесть еще. Горький шоколад содержит меньше сахара, чем молочный, но больше антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами.
Темный шоколад имеет множество преимуществ, таких как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, повышение уровня хорошего холестерина и снижение артериального давления.
Такое же правило существует и касательно рецептов - молочный шоколад заменяйте на темный.