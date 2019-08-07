Какой макияж подходит вам по знаку Зодиака

Мы собрали для вас несколько полезных советов, при помощи которых любая женщина сможет создать прекрасный образ. Астрологи предлагают освоить искусство безупречного макияжа в соответствии со своим знаком Зодиака.
Как оказалось, женщинам необязательно гадать, какой макияж выбрать, чтобы выглядеть идеально. Астрологи уверены: все уже давно решили звезды, поэтому найти выигрышный образ можно по знаку Зодиака.
Женщина-Овен
Мейкап для женщины-Овна — отличный способ показать внутреннюю силу, подчеркнуть привлекательность и продемонстрировать готовность жить своими целями и желаниями. Сильная, независимая и невероятно женственная, она определенно не из тех, кто отсиживается в стороне и боится внимания. В вопросах нанесения косметики эта дама не боится ничего. Самый лучший вариант для Овна — классический макияж: выровненный тон кожи, акцент на глаза и губы.
Женщина-Телец
Астрологи рекомендуют Тельцам избегать ярких оттенков, чтобы не затмить привлекательность вульгарностью. Выигрышными цветами для макияжа станет палитра естественных оттенков: нежно-розовый, темно-бежевый, светлый. Не стоит забывать и о природных оттенках — салатовом, болотном, песчаном, шоколадном. Хорошо будет смотреться макияж с акцентом на глаза.
Женщина-Близнецы
Макияж Близнецов должен подчеркивать самоуверенность, легкость и креативность. Эксперты dailyhoro.ru предлагают приглядеться к матовым оттенкам и контрастному мейкапу: розовые щеки, очерченные брови, блестящие губы — делайте все, чтобы быть в центре внимания. Идеальная зона на лице — скулы: их стоит подчеркивать, чтобы произвести впечатление.
Женщина-Рак
Нюдовый макияж подчеркивает привлекательность женщины-Рака и помогает ей достигать желаемого в любых начинаниях. Жемчужный хайлайтер, перламутровые тени, переливающиеся оттенки придают коже сходство с неповторимым творением природы, так что предлагаем вооружиться мерцающей косметикой.
Женщина-Лев
Представительница этого созвездия обладает врожденным вкусом и умением подчеркнуть свою красоту. Организованная и самодостаточная Дева будет выигрышно смотреться с макияжем, который привлечет внимание к деталям. Четкая и ровная линия подводки расскажет окружающим о ее любви к порядку, ясности и последовательности. А тени и румяна с атласным отливом помогут воплотить любые мечты.
Женщина-Весы
Яркие летние цвета — главные помощники обворожительных и легких, как ветер, Весов. Упор — исключительно на губы. Поэтому, выходя в свет, представительница этого знака может забыть обо всем, кроме помады. Главное — никакого сумбура: макияж должен быть легким, романтичным и точным, как ваши действия по жизни.
Женщина-Скорпион
Искусством мейкапа женщина-Скорпион владеет безукоризненно, выгодно пользуясь этим в достижении своих целей в личной и деловой жизни. Ей идеально подходят отчетливые контуры: очерченные брови и веки, выделенные скулы. Кроме того, в этой женщине горит огонь, который привлекает к ней восхищенные взгляды, даже если на ее лице нет косметики.
Женщина-Стрелец
В любых, даже стрессовых ситуациях, женщина-Козерог спокойна, как удав. Ее ничто не выбивает из равновесия, и в этом безграничном умиротворении кроется истинная сила. Зачем раскачивать лодку, в которой плывешь, и зачем выделять то, что и так выделено природой? Декоративная косметика для представительницы этого знака должна быть приглушенной, но глубокой. Выигрышно будут смотреться все натуральные оттенки шоколадного: от самого молочного до глубокого горького. В качестве акцента рекомендуется использовать матовую помаду.
Женщина-Водолей
Очень мудрый подход к жизни женщины-Водолея отражает легкая естественность и ненавязчивость. Этой даме отлично подходит естественный макияж. Да, она знакома со всеми новыми течениями, но никогда не идет у них на поводу, так как сама создает моду. Невесомый ВВ-крем, матово-медовый бальзам для губ и легкая тушь для ресниц — практично, легко и привлекательно. Все остальное — ненужная мишура.
Женщина-Рыбы
Кто-то назовет ее королевой драмы, но мы считаем, что женщина-Рыбы просто не стесняется своих эмоций и чувств. Она может плакать во время трогательных моментов и смеяться, если есть над чем. Она открытая, естественная и живая. Идеально подчеркнутые черты лица, четко выделенные скулы и ярко очерченные глаза — верный признак того, что Рыбка не боится выражать себя. Холодные тона могут с выгодной стороны подчеркнуть природную сентиментальность и романтичность натуры.