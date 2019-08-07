Какой макияж подходит вам по знаку Зодиака

Как оказалось, женщинам необязательно гадать, какой макияж выбрать, чтобы выглядеть идеально. Астрологи уверены: все уже давно решили звезды, поэтому найти выигрышный образ можно по знаку Зодиака.

Женщина-Овен

Мейкап для женщины-Овна — отличный способ показать внутреннюю силу, подчеркнуть привлекательность и продемонстрировать готовность жить своими целями и желаниями. Сильная, независимая и невероятно женственная, она определенно не из тех, кто отсиживается в стороне и боится внимания. В вопросах нанесения косметики эта дама не боится ничего. Самый лучший вариант для Овна — классический макияж: выровненный тон кожи, акцент на глаза и губы.

Женщина-Телец

Астрологи рекомендуют Тельцам избегать ярких оттенков, чтобы не затмить привлекательность вульгарностью. Выигрышными цветами для макияжа станет палитра естественных оттенков: нежно-розовый, темно-бежевый, светлый. Не стоит забывать и о природных оттенках — салатовом, болотном, песчаном, шоколадном. Хорошо будет смотреться макияж с акцентом на глаза.

Женщина-Близнецы

Макияж Близнецов должен подчеркивать самоуверенность, легкость и креативность. Эксперты dailyhoro.ru предлагают приглядеться к матовым оттенкам и контрастному мейкапу: розовые щеки, очерченные брови, блестящие губы — делайте все, чтобы быть в центре внимания. Идеальная зона на лице — скулы: их стоит подчеркивать, чтобы произвести впечатление.

Женщина-Рак

Нюдовый макияж подчеркивает привлекательность женщины-Рака и помогает ей достигать желаемого в любых начинаниях. Жемчужный хайлайтер, перламутровые тени, переливающиеся оттенки придают коже сходство с неповторимым творением природы, так что предлагаем вооружиться мерцающей косметикой.

Женщина-Лев

Даже не знаем, что эпатажнее: макияж Львицы или ее характер. Женщина, которую обделяют вниманием? Нет, это точно не про нее. Кто-то может посчитать ее роковой красоткой, но астрологи уверены: немного эпатажа не помешает. Превалирование золотого в макияже — визитная карточка этой женщины, указывающая на властность, уверенность и страстность в характере . Золотые тени и яркая помада — идеальное решение для любого выхода в свет.

Женщина-Дева

Представительница этого созвездия обладает врожденным вкусом и умением подчеркнуть свою красоту. Организованная и самодостаточная Дева будет выигрышно смотреться с макияжем, который привлечет внимание к деталям. Четкая и ровная линия подводки расскажет окружающим о ее любви к порядку, ясности и последовательности. А тени и румяна с атласным отливом помогут воплотить любые мечты.

Женщина-Весы

Яркие летние цвета — главные помощники обворожительных и легких, как ветер, Весов. Упор — исключительно на губы. Поэтому, выходя в свет, представительница этого знака может забыть обо всем, кроме помады. Главное — никакого сумбура: макияж должен быть легким, романтичным и точным, как ваши действия по жизни.

Женщина-Скорпион