«Три кота»: Жасмин показала подросших младших детей

Певица Жасмин часто делится с поклонниками фотографиями своей средней дочери, семилетней Маргариты. А вот снимки младшего сына Мирона артистка показывает нечасто. Однако на этот раз Жасмин решила поделиться семейным досугом — и опубликовала снимки обоих детей (у артистки также есть 21-летний сын Михаил от первого брака).

Фото появились на странице Жасмин в Instagram. На ней певица играет вместе с Мироном и Маргаритой под деревом — дети с мамой изображают котов, а сама Жасмин и ее дочка надели ободки с кошачьими ушками, сообщает Teleprogramma.pro.

«Три кота, три хвоста», — подписала серию фото звезда.

Жасмин с детьми ФОТО: Instagram