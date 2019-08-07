Юлианна Караулова с обнаженной грудью позировала в бассейне на Мальдивах

Певица наслаждается долгожданным отпуском на популярном, но дальнем курорте — Мальдивских островах. Россиянка сделала много красивых снимков на фоне Индийского океана, показав фигуру в купальниках. Звезда поделилась и горячим пляжным кадром.

Юлианна позировала топлес в бассейне. Артистка запечатлела себя со спины, оставшись в одних трусиках от бикини с ярким геометрическим принтом. Обнаженную грудь Караулова на фото заретушировала. Исполнительница задумчиво смотрит вдаль на чистое голубое небо и воду лазурного цвета.

Юлианна Караулова на Мальдивах instagram.com/yulianna_karaulova/

Отдых в райском уголке нашей планеты поп-диве испортила досадная травма. Юлианна оступилась и сломала палец на ноге. Неприятность огорчила певицу, но она сконцентрировалась на позитивных моментах путешествия.

Караулова успокоила обеспокоенных поклонников, подчеркнув, что с ней всё в порядке. «Проходит потихоньку… Я немного прихрамываю, но в целом все ок. Вчера даже на йогу местную умудрилась сходить», — отметила блондинка.