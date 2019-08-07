Во все тяжкие: Ксения Алферова в бикини станцевала на пляже в Италии

Актриса в черном бикини и соломенной шляпе исполнила зажигательный танец на пляже. Ксения специально выбрала уединенное место — рядом с артисткой нет ни одного туриста,только лодки, медленно покачивающиеся на морских волнах.

Во время съемки видео дочь Ирины Алферовой соблазнительно сбросила с себя под музыку рубашку и показала фолловерам подтянутую и загорелую фигуру. «Пошла во все тяжкие! По мороженому! Хотя с утра можно», — шутливо подписала ролик артистка.