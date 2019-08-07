Ср, 7.08.2019
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Рецепт аджики из перца, яблок и помидоров на зиму

Аджика

ФОТО: Vida Press

Аджика – это острая абхазская приправа. В классическом варианте она представляет собой массу из соли и пряностей, а также овощного пюре, пишет Сегодня.

Главная составляющая аджики – красный жгучий перец. Именно придает этой приправе темно-красный цвет.  Когда вы будете резать перец, обязательно наденьте резиновые перчатки – это поможет избежать неприятного жжения.

Аджика с яблоками на зиму

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

  • 2,5 кг помидоров
  • 2 кг моркови
  • 1 кг болгарского перца
  • 1 кг яблок
  • 300 г чеснока
  • 4 горьких перца
  • 300 мл растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  • Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре.
  • Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут.
  • Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут.
  • Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут.
  • Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут.
  • Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.

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