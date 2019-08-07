Рецепт аджики из перца, яблок и помидоров на зиму

Аджика – это острая абхазская приправа. В классическом варианте она представляет собой массу из соли и пряностей, а также овощного пюре, пишет Сегодня.
Главная составляющая аджики – красный жгучий перец. Именно придает этой приправе темно-красный цвет. Когда вы будете резать перец, обязательно наденьте резиновые перчатки – это поможет избежать неприятного жжения.
Аджика с яблоками на зиму
Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты:
- 2,5 кг помидоров
- 2 кг моркови
- 1 кг болгарского перца
- 1 кг яблок
- 300 г чеснока
- 4 горьких перца
- 300 мл растительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре.
- Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут.
- Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут.
- Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут.
- Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут.
- Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.