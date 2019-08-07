Шесть вещей, которые парикмахеры никогда не говорят, но которые важно знать

Чтобы у вас были действительно длинные и здоровые волосы, вам не нужно стричь их так часто, как пишут в глянцевых журналах или говорят стилисты. «Вы просто не отрастите себе действительно длинные локоны, если будете так часто убирать длину. Все, что вам нужно — это поддерживать волосы в здоровом состоянии: делать уход для кончиков волос и подрезать волосы всего лишь два раза в год. Поверьте, этого достаточно» (Жюстин Марджан, стилист Недели моды в Нью-Йорке). Смотрите на звезд, у которых такая же текстура и натуральный цвет волос, как у вас

Не только имиджмейкеры, но и стилисты по волосам рекомендуют обращать внимание на звезд, которые похожи на вас. Это самый простой путь найти свой стиль и свою прическу. Никогда не делайте резких перемен, лучше меняйте образ постепенно Пфессионалы уверяют, что к смене имиджа нужно подходить постепенно, особенно если это касается кардинальной перемены. «Не бросайтесь в омут с головой! Некоторым прическам требуется пара месяцев, чтобы вернуться в прежний вид. А бывают ситуации, когда на возвращение привычного вида уйдут годы» (Элоиз Чанг, стилист королевы Рании и Клаудии Шиффер). Оттенок, о котором вы мечтаете, никогда не будет достигнут за один сеанс окрашивания

Мало кто понимает, но в парикмахерском искусстве цвет — это настоящая наука, а идеальный тон может получиться только после нескольких сеансов окрашивания. «Натуральная брюнетка или шатенка никогда не будет иметь такой же светлый тон волос, как натуральная блондинка. Это закон, и с ним не поспоришь. Но для того, чтобы приблизиться к желаемому цвету, будьте реалистами и дайте мастеру время» (Диаз, мастер из популярного нью-йоркского салона). Всегда показывайте картинки того, что вам нравится и не нравится Чтобы ваш мастер имел визуальное представление о том, какой результат в окрашивании и стрижке вы ожидаете, обязательно покажите ему фотографии с тем, что вам нравится и не нравится. «Каждый клиент будет ощущать себя комфортнее, если почувствует взаимопонимание со своим мастером. Для его достижения вам надо показать фотографии причесок, которые вас вдохновляют. Стилистам очень важно понимать, в каком направлении двигаться и что вы действительно мечтаете увидеть в зеркале» (Франческа, мастер из популярного нью-йоркского салона). Потратьте время на то, чтобы найти своего идеального мастера