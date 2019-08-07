Шесть вещей, которые парикмахеры никогда не говорят, но которые важно знать

Не нужно стричь волосы каждые шесть недель
Чтобы у вас были действительно длинные и здоровые волосы, вам не нужно стричь их так часто, как пишут в глянцевых журналах или говорят стилисты.
«Вы просто не отрастите себе действительно длинные локоны, если будете так часто убирать длину. Все, что вам нужно — это поддерживать волосы в здоровом состоянии: делать уход для кончиков волос и подрезать волосы всего лишь два раза в год. Поверьте, этого достаточно» (Жюстин Марджан, стилист Недели моды в Нью-Йорке).
Смотрите на звезд, у которых такая же текстура и натуральный цвет волос, как у вас
Не только имиджмейкеры, но и стилисты по волосам рекомендуют обращать внимание на звезд, которые похожи на вас. Это самый простой путь найти свой стиль и свою прическу.
Никогда не делайте резких перемен, лучше меняйте образ постепенно
Пфессионалы уверяют, что к смене имиджа нужно подходить постепенно, особенно если это касается кардинальной перемены. «Не бросайтесь в омут с головой! Некоторым прическам требуется пара месяцев, чтобы вернуться в прежний вид. А бывают ситуации, когда на возвращение привычного вида уйдут годы» (Элоиз Чанг, стилист королевы Рании и Клаудии Шиффер).
Оттенок, о котором вы мечтаете, никогда не будет достигнут за один сеанс окрашивания
Мало кто понимает, но в парикмахерском искусстве цвет — это настоящая наука, а идеальный тон может получиться только после нескольких сеансов окрашивания. «Натуральная брюнетка или шатенка никогда не будет иметь такой же светлый тон волос, как натуральная блондинка. Это закон, и с ним не поспоришь. Но для того, чтобы приблизиться к желаемому цвету, будьте реалистами и дайте мастеру время» (Диаз, мастер из популярного нью-йоркского салона).
Всегда показывайте картинки того, что вам нравится и не нравится
Чтобы ваш мастер имел визуальное представление о том, какой результат в окрашивании и стрижке вы ожидаете, обязательно покажите ему фотографии с тем, что вам нравится и не нравится. «Каждый клиент будет ощущать себя комфортнее, если почувствует взаимопонимание со своим мастером. Для его достижения вам надо показать фотографии причесок, которые вас вдохновляют. Стилистам очень важно понимать, в каком направлении двигаться и что вы действительно мечтаете увидеть в зеркале» (Франческа, мастер из популярного нью-йоркского салона).
Потратьте время на то, чтобы найти своего идеального мастера
Парикмахер — это человек, который несет ответственность за создание вашего образа, поэтому самое важное — найти контакт с ним. «Поговорите с мастером и проанализируйте, насколько он вам нравится как человек. Важно, чтобы он вас действительно слышал и понимал то, что вы хотите. Не стоит отдаваться в руки тому, кто невнимателен к вашим пожеланиям или просто не подходит вам по духу. Результат вас точно не устроит» (Элоиз Чанг, стилист королевы Рании и Клаудии Шиффер).