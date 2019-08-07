Медики назвали самый полезный фрукт, особенно летом

Специалисты советуют включить в рацион абрикосы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек. Также врачи рекомендуют употреблять эти фрукты женщинам, особенно в период беременности.

Медики отмечают, что абрикос - продукт низкокалорийный, но при этом в нем содержится большое количество полезных веществ, которые понижают уровень холестерина и повышают общий тонус всего организма. Кроме того, абрикос очищает от шлаков и токсинов.

Врачи рекомендуют употреблять этот фрукт, так как он является отличной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек.