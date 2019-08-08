Милла Йовович беременна

Звезда давно мечтала ещё об одном ребёнке, а недавно пережила вынужденный аборт, о котором рассказывала в соцсетях.

Йовович надеется, что сможет выносить здорового ребёнка. По крайней мере, прогнозы медиков оптимистичны. Счастливая мама разместила в личном блоге фото с заметно округлившимся животиком.

Милла Йовович познакомилась с английским кинорежиссёром Полом Уильямом Скоттом Андерсоном во время съёмок "Обители зла". Пара поженилась в 2009 году, когда их дочке Эвер исполнилось два годика. А весной 2015-го у супругов родилась ещё одна девочка — Дэшиель.