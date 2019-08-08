Биоритмы и диета: когда лучше всего есть, чтобы похудеть?

Ученые из биомедицинского исследовательского центра в штате Луизиана (США) заявляют, что циркадные ритмы могут влиять и на похудение.

Правильное время приема пищи позволяет сжечь больше калорий, уменьшить аппетит, избавиться от жировых запасов и ускорить метаболизм. Чтобы достичь этих целей, исследователи предлагают есть в более раннее время. Так, последний из трех приемов пищи должен приходиться примерно на два часа дня.

Это не противоречит предыдущим исследованиям, согласно которым те, кто плотно завтракает, лучше контролируют вес, чем те, кто пропускает утреннюю еду. Кроме того, энергия активнее расходуется в первой половине дня.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины с лишним весом, которые принимали пищу в восемь, 14 и 20 часов в течение четырех дней, а затем сдвинули график на восемь, 11 и 14. Шесть раз в день они заполняли анкеты об уровне голода, желании поесть, чувстве насыщения и уровне энергии.