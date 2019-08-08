Мясо птицы снижает риск возникновения рака груди

О том, что красное мясо не слишком полезно для организма, особенно в больших количествах, и является канцерогеном, специалисты говорили давно. В частности, не раз отмечалось, что женщины, налегающие на свинину и говядину, чаще сталкиваются с раком груди. Однако теперь этот факт нашел железное подтверждение в новом исследовании американских ученых.

Медики провели масштабный проект, который длился семь лет и охватил больше сорока тысяч женщин. Выяснилось, что у тех, кто ел больше красного мяса, риск заболеть раком груди выше на целых двадцать три процента. Но вскрылось и еще более неожиданное явление: для дам, предпочитающих мясо птицы, этот риск снижается на пятнадцать процентов. Причем дело, как установили эксперты, именно в самом мясе: результаты подсчетов оставались теми же даже после того, как в расчет были приняты образ жизни, употребление алкоголя и даже предпочитаемые способы приготовления пищи.