«59 лет? Не верим!» Лариса Вербицкая в плавках показала подтянутую девичью фигуру

Лариса Вербицкая редко публикует фотографии, где позирует в купальнике. И совершенно напрасно. Сложно поверить, глядя на идеальную фигуру звезды телеэкрана, что ведущей 59 лет. Поклонники, увидев свежий снимок Вербицкой, где она позирует в майке и плавках, были просто ошеломлены физической формой артистки. «Какая красавица! Тоненькая девочка-подросток! Как, как можно так выглядеть в таком возрасте! Юная красотка!», — восхищались подписчики личного микроблога телеведущей.

К фотографиям Лариса приложила подробную инструкцию по совершенствованию своего тела и души.

Лариса Вербицкая ФОТО: Instagram

«Монахи, живущие высоко в горах Тибета, считают, что у человека есть 12 центров энергии, которые они называют «вихрями». От скорости их вращения зависит самочувствие, здоровье, вес, душевный настрой, — делится Лариса. — Чтобы поддержать скорость этих «вихрей» монахи выработали целый ряд упражнений, из которых я выбрала для себя наиболее простые и эффективные. Все упражнения я повторяю по тридцать раз. Вот мой маленький утренний комплекс.

1. Энергично разотрите ладони друг о друга, пока они не станут тёплыми. Кстати, это хорошая диагностика вашего состояния. Если ладони сухие и от них идет тепло — все в порядке, если не согреваются, у вас, возможно, имеется нарушение работы организма.

2. Надавите на глазные яблоки разогретыми ладонями (одно нажатие в секунду). Это полезно для зрения, кожи, волос.

3. В том же ритме надавливайте теплыми ладонями на уши.

4. Сожмите руки в кулачки. Проведите ими по лицу от подбородка ко лбу с усилием.

5. Положите левую ладонь на правую и растирайте лоб от виска к виску. Это помогает разгладить кожу лба, улучшить работу гипофиза и носовых пазух.

6. Сложите руки, как в предыдущем упражнении, и начните вращательные движения на животе по часовой стрелке, уделяя особое внимание солнечному сплетению. Способствует хорошему пищеварению.

Лариса Вербицкая ФОТО: Instagram

7. Соедините руки в кольцо над головой и вращайте ими на расстоянии трех-четырех сантиметров ото лба к затылку и от левого уха к правому. Это упражнение убирает головные боли, нормализует давление, укрепляет руки, плечи (выполняйте упражнение сидя).

8. Делается тоже сидя. Для женщин: положите правую руку на щитовидную железу, а левой начните движения от пупка к подбородку, не касаясь тела. Для мужчин: руки меняются местами.

9. Аккуратно разотрите ступни и голени круговыми движениями. Помассируйте точки под коленями с внутренней стороны, где расположены лимфоузлы.