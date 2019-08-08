Ультрафиолет, косметика и еще пять неожиданных причин появления темных кругов под глазами

1. Гены

Да-да, виновниками появления кругов могут быть ваши родители. «В семьях существуют наследственные особенности, которые провоцируют появление синяков под глазами, — объясняет дерматолог Брюс Кац, доктор медицинских наук, директор Клиники косметической и лазерной хирургии в госпитале Mount Sinai в Нью-Йорке. Ситуация очень распространена среди людей с южным, особенно средиземноморским происхождением». Хорошая новость: если это пигментация, то в арсенале дерматологов есть специальные лазеры, которые помогут вам от нее избавиться.

2. Экзема

Экзема сама по себе не вызывает темные круги, а вот постоянный зуд и трение - очень даже. «Если вы часто трете зудящую кожу, это может привести к увеличению отека, воспалению и повреждению кровеносных сосудов в зоне вокруг глаз, что и придает коже темный оттенок», — говорит дерматолог Дэвид Э. Бэнк, доктор медицинских наук, директор Центра дерматологии, косметологии и лазерной хирургии в Маунт Киско, штат Нью-Йорк.

3. Аллергия

Кожные заболевания, например, экзема — не единственная медицинская проблема, которая влияет на состояние кожи вокруг глаз. «Аллергия часто провоцирует увеличение количества свободного гистамина в организме, что в свою очередь приводит к расширению капилляров, — объясняет доктор Бэнк. А поскольку кожа на веках и под глазами очень тонкая, расширенные кровеносные сосуды под ней выглядят темнее, чем на остальных частях лица». Выход один: не допускайте и сразу купируйте приступы аллергии.

4. Макияж

Это кажется нелогичным: макияж ведь должен скрывать темные круги, верно? Но если вы используете тушь для ресниц, тени для век или даже консилер, который раздражает вашу кожу, то это может привести к синякам под глазами. «У некоторых людей развивается аллергическая реакция на косметические средства, и из-за того что они трут и чешут раздраженную кожу, появляются круги под глазами», — предупреждает доктор Кац. Так что если вы почувствовали дискомфорт после нанесения новой подводки, прекратите ее использовать.

5. Форма лица

Круги могут не иметь ничего общего с фактическим состоянием вашей кожей — дело может быть в строении черепа. «У некоторых людей от природы глубокие носослезные борозды, которые углубляются с возрастом и затемняют область под глазами, пигментация или сосуды тут ни при чем», — говорит доктор Кац. Эта проблема решается в косметологических клиниках с помощью инъекций филлеров.

6. Сосуды

«Синева под глазами может возникать просто из-за того, что под тонкой кожей просвечивают кровеносные сосуды. Они имеют голубоватый оттенок, и кажется, что на веках и под глазами появляются темные круги, но на самом деле это капилляры», — объясняет доктор Кац.

7. Ультрафиолет