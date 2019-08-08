На какую часть женского тела мужчина смотрит в первую очередь и почему? 

Изгибы тела

Обхват бедер и размер груди, конечно же, важный критерий, но у каждого мужчины свои предпочтения. Одни любят стройных и спортивных худышек, другим нравятся фигурные дамы. Но одно их объединяет точно — их влекут женские изгибы. Больше всего для мужчин важны пропорции: грудь, талия, бедра. Даже у худых девушек должна быть талия. Чем меньше она по отношению к груди и бедрам, тем сексуальнее выглядит женщина.

Живот

Вторым по части привлекательности оказался живот. На нем есть нежные изгибы и выпуклости, от которых мужчины сходят с ума. Спортивный накаченный живот парням нравится в меньшей степени. Если дама в купальнике или топе, то взор мужчин будет направлен на живот. Немаловажно, как выглядит у женщины пупок. Выпуклый может не нравится представителям сильного пола, а впалый и немного растянутый сверху вниз привлекает большинство.

Бедра

Далее мужчины начинают разглядывать бедра. Этому есть историческое объяснение, но это не более, чем миф. Все дело в тех же изгибах. Насколько они плавные, какая форма бедер, подтянута ли кожа. Также мужчин привлекают ямки, расположенные на пояснице. У слишком полных женщин их практически не видно, а у слишком стройных они теряются на фоне других рельефных линий.

Грудь

Лишь после живота и бедер мужчины обращают внимание на грудь. Девушки думают, что чем больше размер, тем они привлекательнее выглядят, но на этот счет проводились опросы, результаты которых немного удивляют. Большинство мужчин признались, что смотреть на шестой размер груди интересно только на фотографиях звезд. В реальной жизни им больше нравится третий или четвертый размер. Но есть парни, которые считают идеальным второй. Здесь играет роль состояние груди, ее подтянутость.

Лицо