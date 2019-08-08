Медики рассказали, почему опасно заставлять детей доедать

Использовать подобный подход, по словам исследователей, значит отказываться от надежды на то, что продукты будут оценены по достоинству. Подобная практика придаст пище в глазах ребенка негативную оценку и он начнет игнорировать свой голод.

Ученые напоминают, что размер детского желудка в несколько раз меньше, чем у взрослого, следовательно, съесть «взрослую» порцию ребенку физически тяжело.

Исследователи также пришли к выводу о связи проблем с лишним весом в неблагополучных семьях с практикой экономии продуктов и, как следствие, желанием заставить ребенка доедать все до конца.