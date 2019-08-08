Медики рассказали, почему опасно заставлять детей доедать

Французские ученые заявили, что метод воспитания, при котором родители заставляют ребенка опустошать свою тарелку, не полезен, а скорее вреден. По их словам, существует риск, что в этом случае они начнут игнорировать свой голод, пишет Topnews.
Использовать подобный подход, по словам исследователей, значит отказываться от надежды на то, что продукты будут оценены по достоинству. Подобная практика придаст пище в глазах ребенка негативную оценку и он начнет игнорировать свой голод.
Ученые напоминают, что размер детского желудка в несколько раз меньше, чем у взрослого, следовательно, съесть «взрослую» порцию ребенку физически тяжело.
Напомним, что в последнее время диетологи все чаще бьют тревогу: число детей, больных ожирением, неуклонно растет. Диетологи пришли к выводам, что рацион ребенка обязательно должен включать два вида овощей, таких как брокколи и морковь. Как показали результаты исследования, употребление именно этих двух овощей является значительным профилактическим методом борьбы с детским ожирением.