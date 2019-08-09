Шесть причин отказаться от горячего супа

Между тем есть как минимум шесть причин отказаться от горячих супов.

1. Супы вредны для пищеварения

Супы, вопреки устоявшемуся общественному мнению, отрицательно влияют на пищеварение. Съедая жидкое блюдо на первое, человек снижает концентрацию желудочного сока, разбавляет его. После этого сок работает не так эффективно при переваривании твердой пищи (которую едят на второе).

Язвенникам и страдающим от гастритов также не показаны супы, особенно мясные -- они увеличивают выработку кислоты, что приводит к ухудшению состояния ЖКТ.

2. В супах минимум питательных веществ

Как известно, многие витамины и другие полезные вещества разрушаются при термической обработке, особенно такой долгой, как во время приготовления разных супов.

Варка овощей в жидкости вообще считается самым вредным видом их приготовления с точки зрения остаточных питательных веществ.

3. Горячие супы увеличивают риск рака

Как всякие горячие жидкости, супы увеличивают риск развития различных опухолей желудочно-кишечного тракта. Усугубляет ситуацию то, что супы часто сильно солят, что увеличивает вред, по мнению ученых.

4. В супах больше вредных веществ

Сегодняшние супы варятся на покупном мясе из промышленно выращенных животных. Не секрет, что часто в таком мясе присутствуют вредные вещества, съеденные вместе с кормами.

При этом многие из них концентрируются в костях. Долгое вываривание мяса с костями увеличивает концентрацию этих опасных для здоровья веществ в бульоне.

5. Супы слишком быстро всасываются в ЖКТ

Жидкая пища, содержащая множество питательных элементов, очень быстро всасывается стенками тонкого кишечника. Различные вещества попадают в кровь и лимфу сразу в больших концентрациях, и органы, призванные перерабатывать их (печень, почки и т.д.), порой просто не справляются с такими ударными дозами.

Например, опасны этим бобовые, которые исходно содержат опасные для нашего здоровья лектины.

6. В супах много быстрых углеводов

При длительной термической обработке содержащих углеводы продуктов (картофель, макароны), существенно возрастает гликемический индекс получившегося блюда.