Очень важно! Вот почему надо делать фото с детьми, как только вы доберетесь до пляжа

Это - просьба полиции, особенно, если вы собрались гулять по многолюдным местам. Но только не публикуйте фото в Сети.

Если ваш ребенок потеряется - вы сможете предоставить актуальное фото. И это ускорит поиски, передает Lifter.

Обновленная фотография ваших детей, включая то, во что они одеты, станет огромной помощью береговой охране и другим службам, если вы сообщите о пропаже детей,

- говорят правоохранительные органы.

Дети любят убегать от родителей и теряться в толпе. Поэтому, нужно подготовиться ко всему заранее. А вот публиковать фото с отдыха в соцсетях не стоит. Так вы сообщаете злоумышленникам, что вас нет дома.