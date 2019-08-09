Пт, 9.08.2019
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  • Очень важно! Вот почему надо делать фото с детьми, как только вы доберетесь до пляжа

Очень важно! Вот почему надо делать фото с детьми, как только вы доберетесь до пляжа

Девочка на пляже. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mitar gavric / PantherMedia / Mitar gavric

Первым делом на отдыхе сделайте фото своего ребенка. И это - не шутка.

Это - просьба полиции, особенно, если вы собрались гулять по многолюдным местам. Но только не публикуйте фото в Сети. 

Если ваш ребенок потеряется - вы сможете предоставить актуальное фото. И это ускорит поиски, передает Lifter.

Обновленная фотография ваших детей, включая то, во что они одеты, станет огромной помощью береговой охране и другим службам, если вы сообщите о пропаже детей,

- говорят правоохранительные органы.

Дети любят убегать от родителей и теряться в толпе. Поэтому, нужно подготовиться ко всему заранее. А вот публиковать фото с отдыха в соцсетях не стоит. Так вы сообщаете злоумышленникам, что вас нет дома.

А вы часто публикуете фото с отдыха в Сети?

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