Девушка придумала гениальное задание для незнакомцев, которые просят голые фото

Уже долгое время Моника со своими друзьями смеха ради решает различные пазлы. Они используют специальное приложение, которое конвертирует любое фото в основу для пятнашек. Поэтому, когда очередной воздыхатель попросил от девушки откровенный снимок, она внезапно осознала, что всё это время потратила впустую, пишет Buzzfeed News.

"Погоди-ка, если он хочет мою фотку, то пусть хоть немного поработает!"

- решила Моника.

sending him booty pics as puzzles >>> pic.twitter.com/zSJEmj69Zn — mon (@monicagescalant) 6 August 2019

Она загрузила в приложение изображение своей пятой точки и отправила получившийся пазл поклоннику. Он сперва не понял, но затем решил загадку и остался очень доволен. Моника поделилась историей в "Твиттере", и пользователи соцсети сначала посмеялись, а потом этот способ взяли на вооружение.

"У меня не очень удачно( Ответ был такой — "Чтобы получить интимфотки, я теперь должен пазл разгадывать? Блин, нам что, по 77?" Эх...",

"У меня отлично! "Это было легко, детка. А ещё есть?"",

"Ехехехе "Ах ты, креативная чертовка. В жизни пазл быстрее не разгадывал"",