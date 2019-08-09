Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм

Еще недавно дочь продюсера при росте в 165 сантиметров весила около 112 килограммов. За восемь месяцев похудения она смогла избавиться от 21 килограмма лишнего веса. Даная довольна своими результатами и уже сейчас прекрасно выглядит, однако Пригожина не собирается останавливаться на достигнутом и хочет продолжить худеть.

«На этом я не собираюсь останавливаться. Идеально было бы избавиться еще от 30-40. Но начало положено, чему я очень рада. И за это я благодарна одному человеку, чье имя я назвать не могу. Благодарна ему за мотивацию. Очень крутую. Могу дать один совет — влюбитесь. Он действительно помогает», — призналась Даная в разговоре со «СтарХитом».