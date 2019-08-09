Пт, 9.08.2019
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  • Пять главных продуктов в рационе, которые помогут оставаться молодой долго

Пять главных продуктов в рационе, которые помогут оставаться молодой долго

Красивая девушка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Andrianova Guzel / PantherMedia / Andrianova Guzel

Даже если у тебя хорошая генетика, ты постареешь быстрее, если будешь есть «неправильные» продукты. Меняй рацион — слушай, запоминай, записывай, рекомендует Lisa.ru.

Процесс старения тесно связан с питанием – это доказанный факт. Даже при хороших генетических данных мы стареем гораздо быстрее, если едим «неправильные» продукты.

Главне правила «меню молодости»

  1. Ешь меньше сладкого и жареного.
  2. Включи в рацион достаточно белка.
  3. Устраивай разгрузочные дни.
  4. Исключи продукты, защищающие ДНК от повреждений

Пять главных продуктов, которые продлевают молодость

  • Оливковое масло.
  • Грибы.
  • Карри.
  • Черный виноград.
  • Семена льна.

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