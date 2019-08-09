Пять главных продуктов в рационе, которые помогут оставаться молодой долго

Даже если у тебя хорошая генетика, ты постареешь быстрее, если будешь есть «неправильные» продукты. Меняй рацион — слушай, запоминай, записывай, рекомендует Lisa.ru.
Процесс старения тесно связан с питанием – это доказанный факт. Даже при хороших генетических данных мы стареем гораздо быстрее, если едим «неправильные» продукты.
Главне правила «меню молодости»
- Ешь меньше сладкого и жареного.
- Включи в рацион достаточно белка.
- Устраивай разгрузочные дни.
- Исключи продукты, защищающие ДНК от повреждений
Пять главных продуктов, которые продлевают молодость
- Оливковое масло.
- Грибы.
- Карри.
- Черный виноград.
- Семена льна.