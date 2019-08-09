Пять ошибок, которые мы совершаем во время очищения лица

Умываемся водой не той температуры

Во время умывания стоит выбрать теплую воду, которая будет приятна коже. Агрессивные температуры (речь и о кипятке, и о ледяной воде) могут плохо повлиять на наш внешний вид: вызвать раздражение и покраснения. Между прочим, именно по этой причине дерматологи не советуют мыть лицо, когда ты принимаешь душ: как правило, вода, которой мы готовы мыть все тело, намного теплее чем та, которую мы привыкли использовать для лица. Другое дело — контрастное умывание, но на него лучше переходить постепенно.

Не моем спонжи и губки

Губки, спонжи и щетки всегда должны быть чистыми. Ворсинки на девайсах для умывания — отличный рассадник для бактерий благодаря «мокрой» среде. Поэтому после каждого применения их нужно промывать с мылом и сушить. Кстати, мочалок, которые мы используем для всего тела, это тоже касается. Если подобная процедура затруднительна, переходи на одноразовые спонжи или ватные диски.

Слишком часто используем скрабы

Не стоит совсем отказываться от глубокого очищения, но и перебарщивать не стоит. Скрабы и пилинги лучше применять не чаще 2—3 раз в неделю. То же самое касается и очищающих масок — в их составе имеются сильные компоненты, которые при слишком частом применении скорее вредят, чем помогают. Перед нанесением средства стоит подробно изучить инструкцию на банке. И обрати внимание, что наносить все это стоит только на очищенную кожу.

Не привыкли менять полотенце

Мы, конечно, не живем в пятизвездочных отелях, чтобы отдельно иметь полотенце для тела, рук, ног, лица, да еще и стирать его каждый день. Однако стоит как минимум позаботиться о том, чтобы полотенце, которым ты вытираешь лицо, было всегда свежим. На полотенце, которым воспользовалось несколько членов семьи, бактерий может быть действительно много. И опять же если подобная процедура затруднительна, ищи альтернативы: бери ватные диски или бумажные полотенца (аккуратно промокни лицо, тереть не надо).

Не умываемся утром