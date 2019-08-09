«Секс»: поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук удивила поклонников довольно неожиданной сменой имиджа, превратившись из блондинки в розововолосую «Барби». При этом продемонстрировала свой новый образ 25-летняя дива очень сексуально, как отметили пользователи, кружась на камеру.

«Барби!» — прокомментировал один из них. «Красотка!» — добавил другой. «Удивляешь, но тебе очень идет», — признался юзер. «Вот это секс», — не сдержался еще один подписчик.

Катя Кищук ФОТО: Instagram