Пт, 9.08.2019
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  • «Секс»: поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос

«Секс»: поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос

Катя Кищук

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица неожиданно сменила имидж и превратилась из блондинки в розововолосую «Барби», сообщает Пятый канал.

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук удивила поклонников довольно неожиданной сменой имиджа, превратившись из блондинки в розововолосую «Барби». При этом продемонстрировала свой новый образ 25-летняя дива очень сексуально, как отметили пользователи, кружась на камеру.

«Барби!» — прокомментировал один из них. «Красотка!» — добавил другой. «Удивляешь, но тебе очень идет», — признался юзер. «Вот это секс», — не сдержался еще один подписчик.

Катя Кищук

ФОТО: Instagram

Кищук покинула музыкальный коллектив в начале текущего года и теперь активно занимается сольным проектом и различными рекламными кампаниями.

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