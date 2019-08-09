«Секс»: поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос

Певица неожиданно сменила имидж и превратилась из блондинки в розововолосую «Барби», сообщает Пятый канал.
Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук удивила поклонников довольно неожиданной сменой имиджа, превратившись из блондинки в розововолосую «Барби». При этом продемонстрировала свой новый образ 25-летняя дива очень сексуально, как отметили пользователи, кружась на камеру.
«Барби!» — прокомментировал один из них. «Красотка!» — добавил другой. «Удивляешь, но тебе очень идет», — признался юзер. «Вот это секс», — не сдержался еще один подписчик.
Кищук покинула музыкальный коллектив в начале текущего года и теперь активно занимается сольным проектом и различными рекламными кампаниями.