Мужчины этих пяти знаков Зодиака регулярно заставляют женщин страдать

Особенности подобного поведения закладываются, когда мальчишка только-только появляется на свет, и не его вина, что звезды и планеты в это мгновение составляют столь опасную для будущих отношений комбинацию.

Близнецы

В рейтинге «мучителей» представители этого знака занимают лидирующую позицию. Никто больше не обладает такой силой обольщения, а учитывая склонность Близнецов к обману, это коварное мужское искусство делает девушку абсолютно беззащитной. За чистую монету она принимает заботу и внимание обаятельного парня, верит, что только ей адресованы страстные взгляды и комплименты. Близнецы мастерски ведут умные беседы, поэтому на их удочку попадаются как интеллектуальные особы, так и простушки, которых восхищает партнер, рассказывающий о чем-либо.

Для представителей знака вполне естественно внезапно исчезнуть, а потом как ни в чем не бывало снова нажать на кнопку домофона: вот он я, уже у порога, с букетом роз, коробкой шоколада и бутылкой шампанского. Хотя в обычной жизни, когда «освежать» отношения нет необходимости, Близнецы далеко не так внимательны — могут забыть про день рождения своей подруги и про 8 Марта тоже.

Представительниц слабого пола к Близнецам притягивает словно магнитом. Чувства бывают настолько сильными, что девушки прощают своим избранникам все выходки и готовы жить по их правилам.

Лев

Эгоизм — врожденная черта Львов, и это довольно опасное качество для сердечных отношений. На первом месте у представителей знака — собственные чувства, эмоции. Даже выбрав партнершей чудесную девушку, Лев убежден: ей сильно повезло с избранником, настолько он совершенен. Лев принимает любовь, порой больше напоминающую обожание, как должное и позволяет себе играть чужими чувствами. Хорошо, когда рядом с ним оказывается девушка с сильной энергетикой, которая не даст себя в обиду. Если же Лев осознает, что ему «смотрят в рот», выполняют любые прихоти, он может потерять к партнерше интерес и отправиться на поиски приключений. А возвращаться станет исключительно затем, чтобы в очередной раз увидеть взгляд влюбленной в него, Льва, бедняжки.

Мучительным для девушек является также то, что представители этого знака никогда не просят прощения и, скорее всего, действительно не осознают своих ошибок. Тревожный симптом: если щедрый по натуре Лев перестает дарить своей подруге подарки, значит, его чувства практически угасли.

Овен

Девушки, оказавшиеся в сетях Овна, порой не могут понять, как подобное с ними вообще произошло: вроде бы и сильных чувств не было, а вот они уже вместе, и их зубные щетки — в одном стакане. Овны, и юноши, и мужчины, притягивают к себе женщин своим благородством, загадочной сентиментальностью. Удивительно, но эти черты не мешают Овнам становиться в разных ситуациях бессердечными и даже безжалостными. Они способны причинить девушке душевную боль, ранить упреком, забыв о том, что несколько часов назад были нежны и заботливы. Больше всего от представителей знака страдают правильные девушки, любящие, чтобы всё в жизни делалось по раз и навсегда установленным шаблонам. За это Овны обвиняют их в занудстве. Противостоять удается только натурам сильным и страстным, которые сами привыкли к лидерству.

Особая история — ревность: Овны нередко изменяют сами, но если заподозрят в подобном (даже несправедливо) партнершу, устраивают грандиозный скандал.

Стрелец

Представители этого знака по природе своей — дамские угодники. Они чрезвычайно обаятельны, не лезут за словом в карман, особенно когда видят устремленный на себя заинтересованный девичий взгляд. Поставив перед собой цель охмурить какую-нибудь из красоток, Стрелец добивается результата быстро и без особых усилий. Самое интересное, что его действия бывают вполне искренними, поэтому девушки и бросаются в распахнутые объятия, как в омут с головой. К сожалению, на долгие отношения Стрельцы решаются редко, разве что сами влюбятся по-настоящему. Зато обычная история — потеря интереса к той, расположения которой совсем недавно добивался, затем — позорное бегство, поскольку Стрельцы, как люди совестливые, не готовы наблюдать за горем обманутых подружек.

Впрочем, страдают представители знака недолго, ведь их ждут новые романтические приключения и очередные победы на любовном фронте.

Весы

Весы совершенно спокойно переносят страдания брошенных подружек, более того — наблюдают за этим с интересом. Дело в том, что для представителей знака любовь — это увлекательная игра, в которой они стараются исполнять только главные роли. Астрологи отмечают у Весов такую черту, как склонность к манипулированию чувствами: сегодня они бросают одну девушку ради другой, завтра возвращаются к прежней пассии. Разбитые сердца, слезы не имеют для них серьезного значения. Они даже могут «подбросить полешек в огонь», если ситуация развивается менее драматично, чем им хотелось бы. К примеру, рассказать одной девушке о своих чувствах к другой.

Серьезные отношения с таким персонажем, а тем более брачный союз по силам только женщинам властным, харизматичным, которых представитель знака будет банально побаиваться: он бы и рад был завести интрижку на стороне, но страх оказаться пойманным с поличным не позволяет Весам рисковать.

По мнению астрологов, больше всего проблем способны создать девушкам представители пяти знаков: Близнецы, Львы, Овны, Стрельцы и Весы. Это, к счастью, не означает, что с мужчинами, входящими в «группу риска», нельзя иметь близких отношений и заводить с ними семью. Важно знать об особенностях их характера — это даст девушкам и женщинам шанс своевременно вмешаться в ситуацию и разрешить ее с минимальными для себя потерями.