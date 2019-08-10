Сб, 10.08.2019
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  • Как можно быть настолько идеальной? Дженнифер Лопес засветила пышное декольте в пикантном купальнике

Как можно быть настолько идеальной? Дженнифер Лопес засветила пышное декольте в пикантном купальнике

Jennifer Lopez

ФОТО: Walik Goshorn/MPI/Capital Pictures / WG/MPI/Capital Pictures

Певица, которая недавно отметила 50-летие, хвастается безупречной фигурой.

24 июля Дженнифер Лопес устроила шумную вечеринку в честь своего дня рождения - певице исполнилось 50 лет! Вскоре после празднования селебрити улетела в концертный тур "Its My Party". Очередным городом, который увидел грандиозное шоу Джей Ло, стал испанский Малага. Правда, перед вечерним концертом Лопес успела еще и отдохнуть на местном пляже.

Пикантным снимком селебрити поделилась в своей соцсети. На фото Дженнифер позирует в слитном бордовом купальнике с довольно глубоким вырезом, который подчеркнул шикарную фигуру звезды, в частности, ее пышное декольте.

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