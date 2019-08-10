Как можно быть настолько идеальной? Дженнифер Лопес засветила пышное декольте в пикантном купальнике

24 июля Дженнифер Лопес устроила шумную вечеринку в честь своего дня рождения - певице исполнилось 50 лет! Вскоре после празднования селебрити улетела в концертный тур "Its My Party". Очередным городом, который увидел грандиозное шоу Джей Ло, стал испанский Малага. Правда, перед вечерним концертом Лопес успела еще и отдохнуть на местном пляже.