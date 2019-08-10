Маленькая кокетка: Алла Пугачева показала новое фото пятилетней дочки Лизы

В отличие от своего супруга Максима Галкина, 70-летняя Алла Пугачева не так активна в соцсетях. Певица не часто делится новыми фото, поэтому каждая публикация от Примадонны привлекает к себе внимание. Так, в этот раз артистка опубликовала новую фотографию 5-летней дочки Лизы.

На снимке девочка запечатлена в бассейне, и кокетливо позирует в белой шапочке для купания и красном купальнике. Подписчики не смогли остаться равнодушными к фото Лизы, и уже традиционно засыпали малышку восторженными комментариями:

"Какая же она у вас красотка", "Словно куколка, "Лиза просто красавица", "Какую замечательную и неординарную девочку вы подарили миру", "Она такая очаровательная", "Лиза просто прелесть".

ФОТО: Instagram