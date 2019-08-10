Беременная Энн Хэтэуэй вышла в свет в облегающем платье

25 июля 36-летняя Энн Хэтэуэй сообщила поклонникам радостную новость - она во второй раз станет мамой! А вчера, 8 августа, актриса впервые после объявления о беременности, появилась на публике. Знаменитость посетила премьеру нового сезона театральной постановки Sea Wall/A Life.