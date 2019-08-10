Сб, 10.08.2019

Беременная Энн Хэтэуэй вышла в свет в облегающем платье
ФОТО!

Anne Hathaway

ФОТО: Efren Landaos / ZUMAPRESS.com

Актриса появилась на премьере театральной постановки.

25 июля 36-летняя Энн Хэтэуэй сообщила поклонникам радостную новость - она во второй раз станет мамой! А вчера, 8 августа, актриса впервые после объявления о беременности, появилась на публике. Знаменитость посетила премьеру нового сезона театральной постановки Sea Wall/A Life.

ФОТО: Efren Landaos / ZUMAPRESS.com

На мероприятии Хэтэуэй предстала в облегающем платье цвета фуксии, которое подчеркивало уже заметно изменившиеся формы актрисы.

ФОТО: Efren Landaos / ZUMAPRESS.com

Вечерний образ Энн дополнила серебристыми босоножками и красным клатчем. Компанию в этот вечер звезде составил ее супруг, 38-летний Адам Шульман.

ФОТО: Efren Landaos / ZUMAPRESS.com

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